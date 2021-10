CAR JE ČISTAČ I SEKSUALNO NEIŽIVLJEN! Kristijan brutalno isprozivao zadrugare - opeleo po Filipu i Dragojevićima!

Kristijan Golubović komentarisao aktuelnosti iz Zadruge,

Kristijan Golubović komentarisao je dešavanja iz pete sezone Zadruge u kojoj je trenutno najaktuelnija tema odnos između još uvek udate Dalile Dragojević i Filipa Cara koji su nedavno razmenjivali nežnosti pred kamerama.

Golubović je oštro osudio Carevo ponašanje, ali ga i brutalno isprozivao u svom stilu.

"Mislim da je to dogovor, oni znaju kako da budu u centru pažnje, a to je da bude raskid ili neka svadba, ta dva elementa najviše privlače pažnju. Car je poznat da voli tuđe i da bi spavao i sa Nadicom, samo da mu se daje. Neverovatno je koliko čovek nema poštovanje prema nečijoj vezi ili braku, da se ne kači tu. Ajde da uništi svoju vezu, pa da kažeš loše je, ali smučilo mu se. Tuđa veza, tuđa devojka, te Maja od Janjuša, iznenadio me je. Stvarno prevazilazi ukus", započeo je Kristijan.

"Šta da očekujete od Cara koji je seksualno neiživljen? Šta da očekuje devojka koja sedi sa njim u društvu, ona mu je momentalno draga, imaju seks kombinaciju, a priča kako je spavao sa prostitutkama i trošio pare na kazino. On nema emociju ni prema jednoj. On je čistač onog što drugi po*ebu, on to pokupi bez blama i bez ičega. Setimo se kad je nazivao Minu pogrdnim imenima, Sanju, kako može samo da se urinira po takvoj devojci. Spavao je sa njom, počeo da je vređa, pa je bila kriza oko trudnoće, pa se i tu malo trgnuo jer je mislio da je napravio sra*e. Kad je video nije onda je počeo opet da se iživljava. Car je neiživljen mladalački i seksualno. Video je format u kom igru igra onaj koji više je*e, menja više riba, spletkari i rastura tuđe veze. Napravila se španska sapunica, narod to voli. Sa neke strane, sramota je tuđu ženu da diraš. Nije lepo ni kao ja, da prevariš ženu. Zamisli da sam prevario svoju, a uzeo Maju ili Jovanu Ljubisavljević, na šta bi ličilo? Onda si dupli kreten", istakao je.

Kristijan Golubović

