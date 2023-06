PRVE REAKCIJE ANE ĆURČIĆ NA SPOLJNJI SVIJET! Sve o susretu sa sinom , evo šta kaže o kumi Mileni Kačavendi!

Ana Ćurčić, drugoplasirana zadrugarka u šestoj sezoni rijaliti šou-programa "Zadruga", uključila se u lajv na Instagramu kako bi se zahvalila svojoj podršci.

" Dobro sam. Iscrpljena sam jako, ali sam dobro. Hvala svim ženama koje su prepoznale moju priču i podržale me. Nije mi bilo lako. Ko me je razumio razumio me je, a ko nije, šta ćemo mu sad? " poručila je Ana, a zatim se osvrnula na sina Luku.

" Luka neće da da svoj Instagram nalog. Vidim da mi mnoge od vas poručuju da bi voljele da im bude zet. Znate li vi koliko mi takvih ponuda imamo? (smeh)"

" Aca spava" odgovorila je Ćurčićeva i na pitanje o Draganu Buliću Aci, bivšem emotivnom partneru koji ju je dočekao na imanju u Šimanovcima, a zatim se osvrnula i na kumu Milenu Kačavendu, čije je priče u javnosti demantovala, poručujući da ne zna zbog čega je ispričala sve te neistinite stvari u medijima.

" Pustite kumu. Kuma se borila na svoj način. Naravno, kuma je kraljica " istakla je nekadašnja zadrugarka, pri čemu su mnogi u komentarima diskutovali o ironiji u njenom glasu dok je izgovarala ove riječi.

" Eto, to je to. Samo sam željela da se zahvalim svima na podršci. To mi znači jako puno. Moram još malo da se odmorim, naspavam i dođem sebi, pa ćemo uskoro pričati malo duže "zaključila je Ana.