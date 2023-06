NAKON PRIČE DA JE ZVEZDAN HTEO DA UPADNE U ANIN STAN, OGLASILI SE! Milena se čula s njenim sinom, evo šta je rekao Moka!

Nakon priča da je Zvezdan Slavnić hteo da upadne u stan Ane Ćurčić, oglasili su se Moka Slavnić, Jovana Novakov Šmizla, kao i Milena Kačavenda.

U domaćim medijima odjeknula je vest da je diskvalifikovani učesnik Zadruge, Zvezdan Slavnić navodno pokušao da upadne u stan svoje bivše nevenčane supruge, Ane Ćurčić koja se još nalazi u rijalitiju. Kako su izvori ispričali za medije on je došao do stana na Novom Beogradu u kom se nalaze Anin sin i majka, te šutirao vrata i urlao, a sve kako bi saznao kakve dokaze protiv njega postoje u Aninom stanu.

Ovim povodom oglasili su se Zvezdanov otac Zoran Moka Slavnić koji je pružio utočište sinu i Anđeli Đuričić nakon diskvalifikacije, kao i njegova prijateljica i bivša rijaliti učesnica Jovana Novakov Šmizla, ali i Anina prijateljica Milena Kačavenda. Moka je oštro demantovao ove navode.

"Kakva glupost, to su obične budalaštine. To bi bilo kao da si čula da sam ja mrtav, pa zoveš mene da proveriš. Glupost", rekao je Moka za "SrbijaDanas", a ovim navodima je bila šokirana i Šmizla koja je poručila - "Ne, ne, nikako, ja treba da odem po neke Slavkine slike koje su tamo, da Zvezdan ne bi dolazio da se pravi fama oko toga, baš zato nije ni dolazio po stvari da se to ne bi pisalo, nije istina".

Milena je takođe negirala ove navode i otkrila da se čula s Aninim sinom: "Daleko bilo, malopre sam se čula sa njenim sinom i jutros, sve je normalno, pa nije lud da dolazi tamo", rekla je Kačavenda.