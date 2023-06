RADILA JE TRI POSLA DA BI ON TROŠIO! Majka Ane Ćurčić iznijela prljav veš o Zvezdanu Slavniću!

Majka Ane Ćurčić je sa Acom Bulićem i Milenom Kačavendom došla da podrži ćerku u finalu Zadruge i da je sačeka kada bude izašla iz rijalitija.

Finale šeste sezone Zadruge održava se večeras u Šimanovcima, iako je bilo zakazano za sinoć, ali je nevrijeme poremetilo planove i događaj je bio prekinut. Porodice finalista su uveliko pristigle u Šimanovce, a među prvima su stigli Aca Bulić, Milena Kačavenda i majka Ane Ćurčić, koja je jedna od favorita za pobjedu i nagradu od 50.000 eura. I juče su bili tu, a i večeras podržavaju Anu svim srcem.

Ovom prilikom je Anina majka, koja se nije do sada oglašavala za medije, prokomentarisala ćerkin odnos sa bivšim nevjenčanim suprugom Zvezdanom Slavnićem, koji ju je prevario s Anđelom Đuričić, posle čega je ona ušla u Zadrugu.

"Ana ništa nije lagala i to je poenta, ali ona to uopšte njima nije mogla da dokaže. Ja s Anom i Zvezdanom nisam živjela, više sam se družila s njegovom majkom. On bukvalno nije ni provodio vrijeme kod kuće. Ja kad god odem, on je spavao preko dana, a kad djeca dođu iz škole morali su da ćute, jer on spava, a šta je radio noću to ne znam", rekla je majka Ane Ćurčić, Mila.

"Ana nije uživala, već je radila tri posla da bi imali nešto, a on trošio. Prokockao je Anina stan i ona je sada podstanar. Ja bih voljela da ga sretnem jedan na jedan. Ako me bude tražio odazvaću se, ja njega neću tražiti", poručila je.

