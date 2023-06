TO SAMO BUDALA MOŽE DA IZJAVI! Zorica urnisala Anđelu - "Gađala me, izazivala fizički kontakt I želela smrt mojoj deci"

Pevačica Zorica Marković, prijateljica Ane Ćurčić, drugoplasirane učesnice Zadruge, otkrila šta misli o diskvalifikovanoj Anđeli.

Izvor: Zadruga Official

Pevačica Zorica Marković nakon napuštanja Zadruge progovorila je o prijateljstvu sa Anom Ćurčić, o dešavanjima u Beloj kući, kao i o Zvezdanu Slavniću i Anđeli Đuričić.

Zorica je rekla da će nakon napuštanja Zadruge nastaviti druženje sa Anom Ćurčić.

"Naravno, pogotovo sada kada su se naše porodice zbližile. Baš mi je bilo teško kad sam videla Aninu mamu kako plače. Po meni najteža sezona do sada, ne može ni pola da se prepriča šta smo mi doživeli unutra".

Ona se dotakla i lošeg mišljenja koje je imala o Aninoj kumi Mileni Kačavendi.

Izvor: Kurir/ Petar Aleksić

"To je moj neki rezon bio. Ja vrlo čitam između redova. Kada je Ana rekla da se niko ne oglašava, ja sam shvatila da ona sumnja u nešto što se desilo mimo dogovora. Ipak, to nije mala stvar. Možda je kuma mislila da sam ja uticala na to".

Zorica je prokomentarisala i Anđelu i Zvezdana i otkrila šta joj je sve Đuričićeva izgovorila u Zadruzi.

"Ja sam to Zvezdanu rekla, da dotičnu ne želim da komentarišem jer da meni neko želi smrt sa moja tri bajpasa, i da želi smrt mojoj deci... Nakon svega izrečenog, ona je za mene vazduh. Gađala me je, bacala mi je naočare, izazivala fizički kontakt jer se družim s Anom. Ja sam to iskulirala. Kad sam pala u nesvest, ona se izvinila i rekla: "Ja bih se ubila i ne bih živela da sam kao ti". To su reči koje može samo budala da izjavi "zaključila je Zoka.