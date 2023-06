PA, ŠTA AKO MUŠKARAC KUPI DJEVOJCI BUNDU ILI DIJAMANTE?! Pjevačicu zbog pjesme prozivali da je SPONZORUŠA!

Pjevačica Tina Ivanović o svom najvećem hitu i podmetanju kolega

Izvor: Instagram/tina_ivanovic_official

Pjevačica Tina Ivanović napravila je pometnju na domaćoj muzičkoj sceni, kada je 2005. godine pjevala o bundi od nerca. Pjevačica je sada, gostujući u jednoj emisiji, otkrila da je godinama nakon objavljivanja pjesme bila je na meti komentara da je sponzoruša.

"Bolje da ne pričam kakvi su tada bilo komentara na ovu pjesmu, i onih dobrih, ali i onih zluradih. Govorili su da je pesma za sponzoruše, i mene su okarakterisali kao takvu, ali ko me poznaje zna ko sam i šta sam. Sve pjesme koje sam snimila nemaju veze sa mojim stvarnim životom, možda tek poneka. Ali ja pjevam za narod i biram pjesme da se za svakoga ponešto nađe. To mi je posao. Kada bih snimila ono što ja volim, to ne bi prošlo nikad", rekla je Tina i otkrila kako se odlučila da snimi pjesmu.

"Išla sam na sve ili ništa. Imala sam u to vreme već dva snimljena albuma sa lijepim pjesmama, ali ništa nije prošlo kod publike. Onda smo se Pera Stokanović i ja dogovorili da snimimo Bundu od nerca pa kud puklo da puklo. Bilo mi je čudno sve to, reči pjesme. Ali i muž me je podržao u toj odluci".

Iako se ova numera našla na udaru kritike, Tina tvrdi da "to deluje blago u poređenju sa današnjim tekstovima izvođača".

"Blago rečeno užas. Ono što se servira djeci to je strašno. Ne daju dobru poruku. Snimaju se razni spotovi sa mitraljezima, pištoljima, bombama, vrši se nasilje. Ja se ne slažem sa tim", rekla je Tina i dodala da je svjesna da će ovom izjavom izazvati komentare, "a sama je pevala o bundama".

"Šta ima tu loše: 'Pokaži se da si šarmantam, pokaži se da si galantan. Potrudi se pa me zavedi, s boginjom me uporedi'. Šta je tu loše?! Ako suprug ili dečko kupi devojci bundu. Ili da je vjeri dijamantskim prstenom".

Tina je u razgovoru otkrila i da je tokom karijere doživljavala nepravdu više puta, naročito u samom početku kada se pojavila mlada, vrlo lepa i atraktivna, ali da je naučila kako da stane tome na put.

"Bilo je zaista loših komentara, spoticanja i podmetanja. Namještanja novinskih članaka. Zatim raznih menadžera koji su mi podmetali nogu. Dešavalo se da pogodimo nastup, a oni me izbojkotuju. Bilo je dosta toga ružnog, dosta se toga nakupilo. Ali naučila sam kako da izađem iz svega toga".