ONE BI DA BUDU PEVAČICE, A BAVE SE NEČIM DRUGIM! Tina Ivanović raspalila u emisiji - "Zbog takvih se nama KVARI UGLED!"

Tina Ivanović otvorila dušu u emisiji "Sceniranje", pa oplela po koleginicama i navaletnim gostima.

Tina Ivanović bila je gost u emisiji "Sceniranje" koja se emituje na Kurir televiziji, u kojoj je nikad iskrenije govorila o svojoj karijeri, ali i privatnom životu.

Pevačica je otvorila dušu i prvi put pred kamerama pričala o svom odrastanju, ali i pustila suzu. Potom je pričala o neprijatnim, odnosno, navalentnim gostima i njenim iskustvima. Ona, kako kaže, takve situacije reši po kratkom postupku, ali ipak, ponekad je neizbežna intervencija obezbeđenja. Ispričala je kako izlazi na kraj sa takvima, a onda i potkačila pojedine pevačice.

"Dešavalo se više puta da bude neki gost navalentan, ali ja to po kratkom postupku. Ja odmah na mikrofon isprozivam tog čoveka, on se postidi pa izađe iz diskoteke. Doduše, postojali su primeri gde je i obezbeđenje moralo da reaguje. Bilo je mnogo neprijatno u tim trenucima. Problem je što postoji dosta kvazipevačica, koje nisu pevačice, a htele bi da budu. One se bave nečim drugim, pa samim tim kvare ugled nama pravim pevačicama. Tako onda ljudi dobiju pogrešan dojam o nama. Ja kad imam nastup, ja imam svoje ponašanje koje ne daje muškarcima povoda, pa samim tim i nemam problema", rekla je pevačica.

