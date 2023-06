Darko Lazić nakon operacije ima problema s glasom, pa na nastupima često zapeva i na plejbek, zbog čega se svi koji vole da ga slušaju uživo bune.

Izvor: Kurir TV

Darko Lazić je juče po povratku s nastupa u inostranstvu napravio dramu na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu, a sada se našao na meti kritika i podsmeha zbog snimka s jednog njegovog nastupa koji kruži društvenim mrežama. Pevač navodno u poslednje vreme ima problema s glasom pa sve teže peva, te je prinuđen da na svojim nastupima peva na plejbek, kako ne bi otkazao unapred ugovorene tezge.

Nakon snimka koji je iznenadio javnost, a na kojem se čuje da Darku Laziću sve vreme puca glas, pojavio se još jedan, iz Hanovera u Nemačkoj, gde je nastupao u jednom klubu. Lazić podgreva atmosferu dok kreće pesma Sinana Sakića "Pijem na eks", a zatim uzima piće i počinje da peva - na plejbek. Ista situacija se desila i sa pesmama Ace Lukasa i Osmana Hadžića, piše "Kurir".

Vidi opis DARKO LAZIĆ PEVA NA PLEJBEK - SNIMAK S NASTUPA OBJAVLJEN NA MREŽAMA! Fanovi razočarani, traže da im vrate pare! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: ATA Images Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: ATA Images Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: ATA Images Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: ATA Images Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: ATA Images Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ATA Images Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: ATA Images Br. slika: 8 8 / 8

Razočarani Darkovi fanovi su na nekoliko poslednjih nastupa u dijaspori izlazili dok je on još bio na bini, a kasnije su od organizatora čak tražili i da im novac bude vraćen.

"Neće da se umara! Nije to taj Darko, mnogo falšira dok peva, nije to pre radio! Užas, propao je i pevački dosta! On se napije i ne može više da peva!", neki su od komentara na snimak objavljen na Instagramu.

Darko je i sam nedavno priznao da posle operacije zatezanja kože ima problem s glasom, jer zbog oporavka nije pevao duže od dva meseca. "Promukao sam, nisam radio dva meseca, pa grlo moram da se vrati u ritam. Krećem punom parom, imamo dosta nastupa, pravimo i promociju albuma i novih pesama. U debelom sam minusu", rekao je tada.