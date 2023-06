SVI NAGAĐAJU, A MALO KO ZNA PRAVO POREKLO BARBARE BOBAK! Bivša devojka Darka Lazića sve otkrila - Mnogi će se iznenaditi

Pevačica Barbara Bobak odlučila je da svojim pratiocima odgovori na pitanje koje mnoge zanima - koje je njeno pravo poreklo.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Bivša devojka Darka Lazića, koja je nedavno pojasnila svoju izjavu da je privlače žene, Barbara Bobak važi za jednu od najtraženijih mladih pevačica na estradi, što ne čudi s obzirom na to da publika obožava njenu energiju i talenat koji pojedini pripisuju njenom navodnom romskom poreklu.

Nakon što je korisnike društvenih mreža raspametila brutalnim fotkama u bikiniju, ona je na Tviter-u objavila poruku koju joj je poslao fan i odgovorila na pitanje o svom poreklu.

Jedan pevačicin fan je želeo da proveri ovu informaciju, pa joj je poslao poruku, koju je Barbara Bobak objavila i objasnila da ima mađarsko poreklo - "Dobro veče, Barbara. Da li je istina da ste Romkinja?", glasilo je pitanje na koje je pevačica odgovorila: "Dobro veče i vama, ja sam Mađarica. Pozdrav".

Pevačica koju je šira javnost upoznala tokom učešća u "Zvezdama Granda" izjavila je da ju je sramota što se takmičila, a zatim je žestoko oplela po kolegama zbog bakšiša.

"Padne, stvarno padne svašta tu na tim proslavama, i to je sasvim normalno. Bakšiš nikada uzela nisam, jer bakšiš kompletan ostavljam mojim muzičarima i smatram da svako ko to ne radi, da je jedno đubre prokleto. Ti muzičari rade za muzičarkse dnevnice, a pevači uzimaju hiljade i hiljade evra. Dosta njih uzima bakšiš za sebe i ne deli sa muzičarima. Videla sam svojim očima kako uzimaju sve to, ti ljudi su prokleti i nikada im nije dosta. Večno će biti nesrećni", istakla je Barbara.