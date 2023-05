BIO SAM ZALJUBLJEN U TANJU SAVIĆ! Pevač sve priznao u programu uživo - Ovo niko nije očekivao: Volim je kao mamu i tatu!

Sve popularniji producent i pevač mlađe generacije Albino iznenadio je sve u studiju kada je priznao da je bio zaljubljen u Tanju Savić, kao i da mu se sviđala jedna njena koleginica.

Izvor: Youtube/Printscreen/HappyTv

Bosanski reper Stjepan Jelica, poznat kao Albino, jedinstvena je pojava na regionalnoj muzičkoj sceni. Za kratko vreme našao je put do srca publike, a posebnu popularnost donela mu je saradnja sa pevačicom Milicom Pavlović. Albino je sada sve iznenadio kada je u emisiji Ognjena Amidžića priznao da je nekada bio zaljubljen u koleginicu Tanju Savić.

"Kad sam bio jako mali, bio sam zaljubljen u Tanju Savić. Privlačila me ta muzika tada, s početka ovog veka, i ona kao pojava. Takođe, sviđala mi se i Slavica Ćukteraš. Sećam se Ognjene i vaše pesme 'Zmija i žaba', bili ste jako zanimljivi", rekao je Albino koji je istakao i da je emotivno ispunjen.

"Baš sam emotivno ispunjen. Moju Isidoru volim kao mamu i tatu, zajedno smo godinu i po dana", poručio je reper i nasmejao sve u studiju.

Zbog albinizma, osim talentom, privlači veliku pažnju autentičnim fizičkim izgledom, iako je nekada upravo zbog toga trpeo vršnjačko nasilje - "Ne mogu da se setim kako sam saznao za termin albinizam. Nisam preterano ni istraživao. Najviše me 'kočio' problem sa vidom. Sećam se, prvu lektiru kada sam dobio, ni meni nije bilo jasno zašto ja to ne mogu da pročitam. Trebalo mi vremena da drugima objasnim da jednostavno ne mogu lepo da vidim, a ne da ne želim. Roditelji su to znali, ali kao da su mi dali do znanja da mi ne treba pomoć", ispričao je on jednom prilikom.