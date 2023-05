BIVŠOJ BRANIO DA VIĐA DECU, SADA PRAVI SVADBU: Tanja Savić o venčanju Dušana Jovančevića - "Meni je žao te žene"

Pevačica Tanja Savić o odnosima sa bivšim suprugom, ali i navodima da se drugi put ženi

Izvor: Instagram/tanja_savic_private

Pevačica Tanja Savić, koja je godinu dana vodila bitku sa bivšim suprugom Dušanom Jovančevićem, nakon što je odveo decu iz Srbije u Australiju, prokomentarisala je navode koji su se pre nekoliko dana pojavili u medijima.

Dušan Jovančević se navodno opet ženi, a sada je pevačica Tanja Savić otkrila i šta oseća tim povodom - "Meni je žao te žene", rekla je ona za Premijeru i otkrila u kakvim je sada odnosima sa bivšim suprugom.

"Moji sinovi nemaju kontakt sa ocem onako kako bi trebalo da imaju. Čak i kad ostvare kontak, on je malo sveden. Što se mene tiče, ja bih želela da imamo bolji odnos baš zbog deca, ali ne dobijam povratni odgovor... gotovo nikakav. Možda je i bolje tako, sve bi otišlo u drugom smeru, i bilo bi mi jako teško da sve to balansiram opet. Deca me više ne pitaju za njega... jedino što mogu da kažem da mi je jako teško, ali moram da se borim", rekla je Tanja u "Premijeri-vikend specijal", pa dodala:

"Dok smo bili razdvojeni, oni su imali zabranu da se čuju sa mnom, i od oca i od babe. Njihov odbrambeni mehanizam je bio da, znajući šta se dešava, odluče da ne razgovaraju sa mnom. To su mi potvrdili kada se sve završilo, rekli su mi ''Mama, ti si nam toliko nedostajali, toliko smo plakali...izvini''. Starijeg sina, koji je to sve kapirao, povredilo je sve to jako. Ali smo se izborili".