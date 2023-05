POLICIJSKA PATROLA PRESRELA REPERA PO POVRATKU U SRBIJU! Detaljno mu pretresli ceo automobil - Odmah se oglasio!

Policijska patrola detaljno je pretresla kola repera Marka Milivojeva poznatijeg kao Mili.

Popularni reper Marko Milivojev omladini poznatiji kao Mili, koji je jednom prilikom izjavio da je ulica važnija od fakulteta, oglasio se na Instagramu gde se pratiocima požalio kako ga je po povratku u Srbiju sačekala policijska patrola koja je izvršila kontrolu njegovog automobila.

Mili je snimao dežurne ekipe dok obavljaju svoj posao i pretražuju da li ima nešto sumnjivo u njegovoj limuzini.

"Kako volim kad me ovako dočekaju po povratku u svoju zemlju. Nema ništa lepše. I to sve kažu zbog mojih pesama. E pa tek ćete uživati u mojim hitovima. I to još jako dugo. Inače, ne znam šta traće, valjda čin", napisao je Mili na Instagramu uz emotikon koji plače od smeha.

Inače, poznato je da reperi pevaju o porocima, narkoticima, teškom životu na ulici, pa je i to jedan od razloga zbog kojih su uvek na meti sumnji. Mili se nedavno našao u žiži interesovanja kada se verbalno, putem društvenih mreža "obračunao" s kolegom Davidom Ljubenovićem, poznatijim kao Devito.

