PRE 6 DANA BIO S UBICOM IZ MLADENOVCA! Bivši učesnik Zadruge se oglasio posle KRVAVOG PIRA - Evo šta je rekao!

Bivši učesnik Zadruge Nikola Đorđević oglasio se nakon što je otkriveno da se družio sa ubicom iz Mladenovca.

Izvor: Instagram/printscreen

Samo dva dana nakon masakra u Osnovnoj školi na Vračaru u kom je jedan učenik sedmog razreda usmrtio devet osoba i nekoliko njih teško ranio, Srbiju je zadesio još jedna krvavi pir. U.B. (21) uhapšen je u okolini Kragujevca posle celovečernje potrage. Osumnjičen je da je u selima u okolini Mladenovca ubio osmoro ljudi i ranio čak njih četrnaest.

Nakon dva jeziva pira oglasile su se brojne poznate ličnosti koje su izjavile saučešće porodicama stradalih, mnogi od njih su otkazali zakazane nastupe, a u Srbiji je proglašena trodnevna žalost. Na društvenim mrežama oglasila se vidno potrešena i bivša članica grupe Hurricane, Sanja Vučić, a otkrila je i da je njen bivši dečko Nikola Đorđević bio drug mladića koji je osumnjičen za masakr kod Mladenovca.

Bivši takmičar Zadruge, Nikola Đorđević bio je prijatelj sa ubicom iz Donje Dubone U.B, a o njihovom bliskom odnosu svedoče zajedničke fotografije sa društvene mreže Instagram.

"Ne poznajem ubicu. Ne želim da me povezuju sa njim! Ne mogu da poverujem šta se dešava ovo... Sačuvaj me Bože i sakloni. Gde će mu duša?! Naježila sam se", rekla je ranije Sanja i otkrila gde su se Nikola i U.B. najverovatnije upoznali: "Nikola i ja nismo zajedno već tri godine. Verovatno su se on i ubica upoznali jer obojica voze i vole motore".

Pripadnici sedme sile kontakrirali su i Nikolu kako bi dobili komentar na užas koji se dogodio u blizini Mladenovca i kako bi otkrio nešto više o odnosu sa ubicom. Međutim, Đorđević bio je izrazito koncizan u svom odgovoru - "Ne znam, majke mi", izjavio je Đorđević.