Očevici su otkrili detalje masakra kod Mladenovca.

Izvor: kurir/nemanja nikolić/društvene mreže

Stravičan zločin koji je sinoć zadesio mještane u selu Dubona, Malo Orašje i Šepšin doveo je do strašnog gubitka čak osam ljudi i 14 ranjenih od kojih je 7 u teškom stanju. Sinoć nešto posle 9 časova, osumnjičeni za masakr u Mladenovcu, U. B. (21) nakon što se posvađao sa svojim drugovima u školskom dvorištu u selu Dubona kod Mladenovca, okrenuo se, otišao kući, a potom se vratio sa automatskom puškom i krenuo po selu.

Kako se saznaje, mladić je prvo je prošao selom i došao do škole gdje je sjedila grupica od sedmoro drugara na klupici. Parkirao je pored prodavnice i prišao im. "Izašao je iz kola i počeo da riješeta po njima. Sve su to klinci koji nisu pravili probleme, a on ih je ubio ili ranio", kaže mladić iz sela koji je vidio krvavi pir U.B.

Posle Dubone osumnjičeni počinilac strašnog masakra produžio je do drugog sela, Malog Orašja, gdje je nastavio da usmrćuje i ranjava nedužne ljude. Žitelji čija se kuća jedina nalazi u blizini spomenika u Orašju kažu za Kurir da su čuli sinoć škripu kola.

"Hladnokrvno ubija ljude! Zamislite šta je to sve bilo. Čuli smo kola, a ubrzo i jakanje, plač i dozivanje.Djeca su bježala kroz kukuruze da se spasu od ludaka. Čuli si se pucnji, škripa kola, a zatim su kola otišla i onda su se posle 15 minuta opet vratila. Kratko se tu zadržao, pa je pobjegao i više se nije vraćao", kaže Žarko Knežević za Kurir i dodaje:

"Morao sam da se iselim iz Hrvatske u Šumadiju, a onda me dočeka ovaj masakr pod stare dane." Žarkova supruga navodi da je njen suprug goloruki izašao kako bi video šta se dešava napolju. "Vukla sam ga za pidžamu da legne u krevet, a on je bio tvrdoglav kako bi pokušao da vidi šta se dešava i da nekome pomogne", kaže baka i dodaje :

"Znali smo odmah da je nešto strašno. Znali smo jednostavno da je pokolj. "Nakon Malog Orašja, hladnokrvni ubica produžio je do Šepšina gdje je nastavio da puca iz vatrenog oružja, a jutros je oko 9 časova uhapšen u blizini Kragujevca. Podsjećamo, ovaj krvavi pir dogodio se dan nakon što se desio stravičan masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar" gdje je ubijeno osmoro djece i radnik iz obezbjeđenja, a ranjeno još šestoro.