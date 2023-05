BIZARNO! ANA I DANIJEL SU BRAT I SESTRA I IMAJU DVOJE DECE: Hoće da se venčaju i sve su ŠOKIRALI - Kome smo učinili zlo?

Bizarna ispovest brata i sestre, koji su dobili dvoje dece, privukla je veliku pažnju javnosti.

"Mama mi je rekla da nas je otac napustio da bi osnovao drugu porodicu i da je dobio još jednog sina", rekla je Ana Para u intervjuu. Postoje priče koje se ne dešavaju samo u filmovima. Danijel i Ana Par danas su emotivni partneri koji imaju dvoje dece. Ipak, po zakonu im je zabranjeno da stupe u brak jer su u krvnom srodstvu - oni su brat i sestra.

Anu je otac napustio dok je bila dete, a potom je saznala da ima izgubljenog brata. Nije ga poznavala, nije mu znala ime, koliko ima godina. Pretpostavljala je da živi kod Barselone, njenog rodnog grada. Nije ni slutila da će joj brat postati emotivni partner.

"Uvek sam bila radoznala da ga upoznam, posebno u slučaju da naletim na njega jednog dana na ulici ili negde", rekla je i otkrila da je u potragu za njim krenula kad je napunila 20 godina. Ušla je na očev profil na Fejsbuku kucala prezime, a potom je našla profil Danijela Pare.

"Dodala sam Danijela sa drugog anonimnog profila koji nije bio moj da ne bi video prezimena ili bilo šta. Htela sam samo da prelistam i rešim pitanje. Plašila sam se da bih, ispričavši mu celu priču, mogla da uništim ceo njegov svet. Ipak, ne, mogla sam da izbegnem da mu kažem ko sam", rekla je Ana.

U to vreme, Danijel, čiji su se roditelji razveli kada je imao osam godina, živeo je sa ocem. "Jednom su mi rekli da možda imam sestru tamo, ali otac mi to nikada nije rekao. To je bilo nešto što je želeo da sakrije. Nikada nisam želeo da je tražim. Možda bih da sam bio jedinac imao tu potrebu da tražim izgubljenu sestru", otkro je Danijel, koji po očevoj i majčinoj strani ima još tri brata.

Prvi kontakt počeo je putem društvenih mreža.

"Otkrili smo da smo bili toliko bliski da je bilo gotovo čudo da se nismo poklopili, pošto smo oboje živeli, u to vreme, izvan Granoljera, u malom gradu koji se zove Santa Eulalija de Ronsana", rekla je Ana, a Danijel dodao da nikada do susreta nije došlo. Dogovorili su se da se vide i kako kažu, zagrlili su se i smejali.

Ipak, odmah nakon upoznavnaja, počeli su da se viđaju redovno. "Pokušali smo da održimo bratski odnos, ali nam je bilo teško. Imali smo vezu prijatelja koji su se redovno viđali i pričali jedni drugima stvari", rekao je Danijel koji je, kada je Ana počela da živi sama, sve češće dolazio da je posećuje. "Trudili smo se da održimo taj bratski odnos, kakav kanoni utvrđuju, ali nismo to tako osećali... Taj bratski osećaj nije postojao. Upoznao sam devojku koja mi je rekla da mi je sestra i da ima iste ukuse kao ja i da mi je bilo super sa njom, ali nisam mogao da je svrstam u sestru", objasnio je Danijel.

UPOZNAVANJE SA OCEM

Ana je upoznala Danijevu porodicu. U slučaju njihovog oca, kojeg nije videla tokom celog života, rešila je da ga upozna, a kako kaže "makar samo zbog Danija". "Moj otac je rekao da želi da me upozna i Dani ga je pritiskao da nas upozna. Otac mi više nije bio potreban, ali sam mu dala šansu. Istina je da mi taj čovek nikada ništa nije pokazao", objasnila je Ana, a Danijel je dodao da ni sami nisu hteli da priznaju da njihov odnos postaje emotivan.

"Nismo hteli to da shvatimo, bili smo ljuti na sebe jer nam je bilo teško da to priznamo i razbijemo taj tabu. Zabavljali smo se, polako smo se približavali i pao je prvi poljubac. Bilo je spontano, ništa s predumišljajem", rekao je i dodao da je nastupio osećaj krivice i udaljili su se.

Ipak, ta emotivna distanca, kako su je nazvali u bizarnom intervjuu, koja nije trajala više od tri dana, za njih je bilo mučenje. "Plakali smo, grlili se i shvatili smo da živimo zajedno. Zamislite da vam se sviđa devojka i da vam iz moralnog razloga zabranjuju da budete sa njom... Naši prijatelji su preživeli ceo proces i normalizovali ga. Na kraju smo imali mentalnu barijeru koju je nametnulo društvo, ali realnost je takva da smo dvoje mladih ljudi koji se jednog dana sretnu i zaljube", rekao je Danijel i dodao:

"Društvo je vođeno moralnim normama i našim moralom, duboko u sebi. To nas je sprečilo da preduzmemo taj korak. I glupo je jer, ako bolje razmislite, naš odnos je kao i svaki drugi, osim porodične knjige u kojoj piše da smo brat i sestra po krvi", rekao je Danijel.

JAVNO OBJAVILI DA SU ZAJEDNO

Vest da su zajedno, objavili su pred televizijskim kamerama, gde su sve ispričali. Kako je objasnila Ana, na to su se odlučili da ne bi morali svakome posebno. "Mi nikome nismo učinili zlo", rekla je između ostalog, iako se incest nigde ne toleriše. "Zanimljivo je da su ljudi koji vas kritikuju oni koji vas ne poznaju. Niko nije došao kod nas direktno da nas vređa. Ali ima ljudi koji su nam pisali na mrežama da ćemo da izgorimo u paklu", dodala je.

Danijel i Ana žele da jasno stave do znanja da pričanjem svoje priče ne tvrde da je ljubavna veza između brata i sestre normalna i prirodna stvar. I njima je jasno da je njihova "ljubav" bizarna.

"Nikada nismo rekli da je ljubavna veza između srodnika nešto prirodno, jednostavno pričamo svoju ličnu priču, ne tvrdimo ništa. Ovo nam se desilo, nešto je neobično i to je to, ali mnogi misle da smo mi ludi što branimo ovakav tip odnosa i što kršimo moral, a nije tako, samo pričamo šta nam se desilo", objasnio je Danijel.

RIZIK U TRUDNOĆI I DVOJE DECE

Danas, Ana i Danijel imaju dvoje dece koja pohađaju školu u Montesori stilu, mestu za sve vrste porodica. "Tamo nalazite decu iz jednoroditeljskih porodica, sa dve majke ili dva oca. To je druga filozofija studija, drugi tip mentaliteta. Dakle, pre nego što je devojčica ušla u školu, razgovarala sam sa direktorom i ispričao mu priču. Svi to znaju", rekla je Ana, koja se ne ustručava da deci kaže istinu o roditeljima, ali su još uvek mali da bi shvatili.

Pre trudnoće, imala je veliku dozu straha zbog krvnog srodstva. Naime, kako je saznala dok se informisala kod ginekologa, njih dvoje su imali četri odsto više šanse da im potomak dobije neku vrstu recesivne bolesti. Na njihovu sreću, pretragom i istraživanjima, utvrđeno je da ni ona ni Danijel nemaju recesivne bolesti. Trenutno građanski zakonik Španije zabranjuje brak između direktnih rođaka, iako se incest ne smatra zločinom od 1978. godine. Prema važećem zakonodavstvu, Ana i Danijel ne mogu da stupe u brak.

"U Švedskoj bi nam, na primer, dopustili da se venčamo. Razgovarali smo sa advokatima i oni nam kažu da to ne bi bilo teško, ali je potrebno mnogo vremena i novca", rekla je Ana.

