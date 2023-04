MAJA I ZVEZDAN BILI U ŠEMI PRIJE ZADRUGE?! Šok tvrdnje drugarice - "Dogovorili se da budu KOMBINACIJA, Ana nema pojma"

Maja Marinković i Zvezdan Slavnić poslednjih dana uživaju u "drugarskom" odnosu, nakon njegovog raskida sa Anđelom Đuričić, a kruže priče da su i ranije imali nešto!

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Maja Marinković i Zvezdan Slavnić prIJe nekoliko dana su šokirali gledoce Zadruge kada su imali intimne odnose u izolaciji, nakon što je on raskinuo sa Anđelom Đuričić. Oboje tvrde da nisu u vezi, već da se "samo druže", a svakodnevno časte gledaoce nekom novom akcijom. S Anđelom je imao i fizički sukob nakon raskida, a Majina drugarica sada tvrdi da su ona i Zvezdan bili u šemi i ranije!

"Ljetos je bila neka privatna žurka na kojoj su se našli i Maja i Zvezdan i tada su i kliknuli. Te večeri je počeo njihov odnos, tačnije tajna afera! Bili su i intimni, ali odmah su se dogovorili da budu kombinacija. Maja je čak iznajmila tajni stan na Zvezdari. Tamo su se ona i Zvezdan tajno viđali skoro svako veče. Baš se bila zatreskala, a vala i on je! Pričala je u to vrijeme i da joj kasni ciklus i da je možda u drugom stanju. Razvijala je ozbiljne filmove u glavi, plašila se malo Takija, ali je planirala da zadrži dijete, jer joj se Zvezdan baš dopao, primila se na njega kao na Janjuša. Srećom, ispostavilo se da je uzbuna lažna", tvrdi Majina drugarica.

"Haos je nastao kada je Ana provalila da Zvezdan nešto mulja! On se par dana nije javljo Maji i ona je odmah počela da pjeni, a onda joj je javio da moraju da iskuliraju. Poslao joj je tajnu poruku: 'Javi se, Z'. Ona ga je odmah pozvala, krenula drvlje i kamenje po njemu, ma jedva ju je smirio! Objasnio joj je da je nekako ubijedio Anu da iskulira i da ne sumnja. Znam da mu je Ana zaprijetila da će ga otkucati policiji ako se ispostavi da ju je prevario. Ona njega očigledno ima u šaci za nešto opasno, pa se on primirio, a Maju je to smorilo, pa se i ona ohladila. Sada imaju dogovorenu priču da se znaju iz grada, na ćao-ćao, i toga se drže.Sreća da Ana nema pojma da je afera bila s Majom, inače bi tek ljetelo perje", tvrdi izvor za "Svet".