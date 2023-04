OSKRNAVILI ANIN "SVETI KLOZET"! Zvezdan ščepao za vrat Maju u WC, pa je poljubio! Zajedno se spremiju za RAT sa Anom

Nakon haosa sa bivšom suprugom Anom Ćurčić, Zvezdan Slavnić je svojoj novoj ljubavnici Maji Marinković otkrio da je Ana ipak ljubomorna na nju, iako je govorila da joj odnos njih dvoje neće smetati.

Njih dvoje su razgovarali u toaletu hotela "Zadruga", gdje su i razmenjivali nežnosti i vrele poljupce i to baš na mjestu gdje Ana vodi svoje intimne razgovore sa Zoricom Marković. U jednom trenutku ju je Zvezdan ščepao za vrat i sočno poljubio, a ona ga je posle gledala kako se tušira.

"Meni je samo ljudski da Zorica ostane uz nju do kraja jer bi se raspala. Sad pokazuje da je ljubomorna", rekao je Zvezdan Maji.

"Hoću da ti kažem, da je to napolju bilo, sve bi to prošlo i bilo bi kako treba... Poenta je što ona nije iskrena, ona da je iskrena, drugačije bi sve riješavali. Ja kažem ''boli te k**ac'' ona kaže ''ne boli me''... Nije još sa sobom preboljela i gotovo", pričao je on.

Zadruga 6 - Maja i Zvezdan komentarišu Anino ponašanje - 22.04.2023. Izvor: Zadruga offical

"Mislio sam stvarno da je iskulirala i da je ova mala napravila sranje i da je boli k**ac da l' ću ja biti sa Perom, Žikom ili sa bilo kim. Meni je mnogo poštenije da kažeš: ''Kretenu, još te volim, ne znam šta ću!'', a ne ovo", zaključio je Slavnić.