POSLE SMRTI MAME IZGUBILA SAM OSEĆAJ ZA PRAZNIKE: Rada otvorila dušu pred Uskrs - Tata i maćeha nas gledaju kao PRINCEZE

Rada Manojlović je otkrila kako će ove godine proslaviti Uskrs, a prisetila se i kako je nekada, s porodicom na okupu, izgledao ovaj praznik u njenom domu.

Rada Manojlović je otkrila kako planira da provede ovaj Usrks, s obzirom na to da je uspomene vezuju za njenu majku koja više nije među nama, a godinama joj je trebalo da se pomiri s ovim velikim gubitkom i nastavi dalje s normalnim životom. Iako rane ostaju i nosimo ih zauvek, Rada priznaje da je spremna za stvaranje novih uspomena, pa trenutke s porodicom više ne propušta.

"U jednom periodu života izgubila sam osećaj za sve praznike i slavlja generalno. To je pre svega bilo zbog toga što sam izgubila majku, koja nas je zauvek napustila. Sve mi je bez nje nekako bilo godinama prazno. To više nikad nije bilo to. Kasnije sam godinama radila i stalno sam bila u toj nekoj mašini. Sad sve više imam potrebu da se opet vratim u taj neki period i da, dok mi je tata još uvek živ i zdrav, s njim napravim nove uspomene. Da zajedno evociramo uspomene na te trenutke kada je sve bilo lepo i bezbrižno", priznala je Rada u intervjuu za Kurir, pa se prisetila proslave Uskrsa kada je bila mala.

"Kao i u svakoj porodici. Za nas decu je to bio najsrećniji praznik s obzirom na to da su se farbala jaja. Obožavala sam da jedem ta kuvana jaja i da se takmičim u tucanju, iako sam stalno gubila od moje rođene sestre Maje. To je imalo posebnu draž. Pamtim i običaj iz našeg kraja, a to je da smo na Vaskrs svi iz našeg sela porodično išli na groblje. Svako je posećivao grobove svojih najmilijih, pa su se tu iznosila jaja i mi smo se tu međusobno menjali i čukali jajima", ispričala je pevačica i izjavila da njena sestra Maja uvek pobeđuje. Otkrila je i kako ove godine planira da proslavi praznik.

"Ja dođem kući u Četereže obično na sam dan praznika, jer sve ostale dane radim. Obavezno idem, ako ne za prvi, onda za drugi dan i sve se čuva za mene. Tata i maćeha nas dočekuju kao princeze i njihovo blago, što i jesmo. Najbitniji je taj osećaj zajednice, da znaš da negde pripadaš. Ove godine ćemo otići u nedelju uveče i ostaćemo tamo celu tu nedelju da nadoknadimo sve propušteno", kaže Rada, koja priznaje da nije postila.

"Ne. Nijedan višenedeljni post nisam uspela da izdržim. Postim na Badnji dan i Veliki petak. Oprošteno mi je, jer sam bila dosta bolesna, a i radim takav posao da mi je potrebna malo jača hrana. Što se tiče manastira, volim da odem. Ima kod nas u Četerežima baš divna crkva. Volim duhovni mir i sve mi više treba. Jedne noći mi je bilo jako teško, sve me je valjda stiglo. Otišla sam u Hram Svetog Save i tamo, kad sam ušla, počela sam da plačem i odmah sam osetila veliki mir i olakšanje. To mi je odmah pomoglo", ispričala je.