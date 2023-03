NIJE TAČNO DA ONA NEMA NIŠTA SVOJE! Brat Rade Manojlović brani sestru posle priča da su u svađi - Nenad brutalno iskren!

Nenad Manojlović progovorio je o odnosu sa svojom polusestrom Radom Manojlović, kao i pričama koje kruže o njoj i njenoj karijeri.

Pevač Nenad Manojlović, brat Rade Manojlović po ocu, koji je nedavno govorio o njihovom odnosu, prokomentarisao je nedavni Radin skandal s menadžerom, ali se dotakao i priča koje mesecima unazad kruže o njegovoj i pevačicinoj svađi.

"Nekada se desi da saradnja pevača i menadžera krene dobro, a posle nekog vremena se pogube neki konci. Ništa nenormalno to nije. Čak i veliki glumci i sportisti u nekom momentu ne budu zadovoljni rezultatima. Možda im se duša zasiti nečega, pa će više dati u drugoj ekipi", smatra Radin polubrat.

Verujem da je Rada došla do svog pika u svom poslovanju. Ona dosta dugo traje, na moju veliku radost i ponos. Ali u jednom momentu je došlo do usijanja i onda je pitanje šta sada uraditi. Kod nje je došlo do jednog stagniranja, stajanja, čak je u jednom momentu za vreme korone nestala. I posle toga mislim da će se vratiti mnogo svežija i bolja, a da li je to vezano direktno za njenog bivšeg menadžera, ne znam. Uglavnom, da je to valjalo ne bi došlo do te stagnacije", izjavio je Nenad Manojlović, pa se dotakao i nedavne izjave Rade Manojlović da ju je menadžer potkradao.

"Ne znam ja da li ona ima stan, pa ja prvi ne bih pričao o tome. Ko to priča! Priča neko ko ne zna kako da se dokaže i priča koliko automobila i kuća ima. Mislim, da li imaju nešto normalno da kažu? Ja ne verujem da je Rada posle 15 godina brilijantne karijere neko ko nema osnovne stvari. Prvenstveno, ona je sagradila ogromnu kuću u Četerežu, znači kada neko kaže da nema ništa svoje, to nije tačno. I da nema stan, ima toliko uloženih para u karijeru. Znam kakva je ona, možda neće kupiti sebi nešto što joj je preko potrebno, ali će uložiti u svoju pesmu", smatra pevač, koji je prokomentarisao i Radinu veliku ljubav Harisa Berkovića.

"Haris je meni bio izuzetno interesantan lik i baš sam ga zgotivio, ali kao što jedna pesma koju sam snimio kaže 'Bili smo ponos grada, ali nekad tako se desi, da oni što ludo se vole ne žive na istoj adresi'. Nekada se tako desi i ko zna zašto je to dobro, ali se iskreno nadam da nije istina. Ja joj stvarno želim sve najbolje i ako je ona srećna, ja sam još srećniji, ali generalno, do sada, koliko je imala sreće u karijeri i koliko je Bog pogledao u karijeri, toliko na nekom drugom mestu nije imala sreće. Mada se nadam da će i tu da se ostvari", rekao je Nenad.