IVAN IZRIBAO MILJANU NAKON POSETE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD: Očitao joj lekciju zbog malog Željka - On s tobom NIJE SREĆAN

Ivan Marinković je obavio razgovor s Miljanom Kulić nakon što je saznao da je u Zadrugu dolazio Centar za socijalni rad zbog nje.

Nakon što je Marija Kulić ispričala bivšem zetu Ivanu Marinkoviću da je jutros zbog Miljaninog agresivnog ponašanja prema njoj u Zadrugu dolazio Centar za socijalni rad, on je odmah obavio razgovor s majkom svog sina Željka.

"Jutros bio Centar za socijalni rad, kontrola posle onakvog njenog agresivnog ponašanja prema meni, morala je da radi Centar za socijalni rad i kontrola, celo jutro. Ovde došli, bili i u apartmanu", rekla je Marija Marinkoviću, posle čega je otac malog Željka otišao da porazgovara s Miljanom Kulić.

"Nezadovoljna si, ne radiš ni malo na sebi. Kad te tapšu po ramenu, tebi je super. Ti si meni nebitna, kada sam šetao sa Željkom on me je upitao: 'Tata, je l' su ovi ljudi srećni?', ja razmišljam nije bilo nikoga tu, bio sam šokiran, ali on tačno prepoznaje ovo ovde. On s tobom nije srećan, a ti to tako preskačeš, jer ti je teško da tako nešto izgovoriš. Ti ne radiš ništa na tom planu da središ svoj život. On treba da zna da njegova majka ima jednog momka kojeg je izabrala, dete to vidi i oseti. Ide tamo gde mu je lepo", govorio je Ivan Miljani, a ona ga je pažljivo slušala.

"Sada me zanima mnogo više to dete, bilo bi mi draže da sutra kada dođe do mene i Jelene, on bude zadovoljan. Zato si ti nezadovoljna, jer osećaš sve ovo što sam ti rekao. Najviše bih voleo da si ti u redu, da ne bude da sutra pozovem i javlja mi se Marija", nastavljao je Ivan, na šta mu je Miljana rekla: "U pravu si za većinu stvari, ja jesam trenutno nezadovoljna jer moja majka ne prihvata Zolu. Dete je povezano sa mnom i ja znam da on oseća kada sam ja srećna, a kada ne".

"Moja majka me ucenjuje i zbog nje ne mogu da budem srećna", poručila je Miljana Kulić koja i dalje ne razgovara s majkom posle njihovog velikog sukoba, pa dodala da želi da uzme život u svoje ruke.