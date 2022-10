PLAN JE DA ZAJEDNO RASKRINKAJU I IZLUDE IVANA MARINKOVIĆA! Marija Kulić ulazi u Zadrugu - dogovoreni POSEBNI uslovi!

Marija Kulić će se uskoro pridružiti ćerki Miljani u Zadruzi, a u rijaliti ne ulazi sama, već sa unukom i sa potencijalnim zetom, a pre toga je otkrila neke detalje ugovora.

Izvor: YouTube/Miljana Kulić

Miljana Kulić je nakon drame koju je preživela zbog operacije smanjenja želuca u Turskoj jedva čekala da se vrati u rijaliti, što se i desilo pre nekoliko dana, kada je ušetala u Zadrugu u kojoj trenutno boravi s bivšim partnerima - Ivanom Marinkovićem, Lazarom Čolićem Zolom i Danijelom Višićem.

Uskoro će joj se u Zadruzi pridružiti i majka Marija Kulić i dečko Nenad Macanović Bebica, ali i sin Željko kojeg je dobila s Marinkovićem.

"Miljana je trenutno u rijalitiju sama, ali vrlo uskoro u Zadrugu ulaze Marija, Bebica i sin. Pored toga što su dogovorili odlične uslove i nikad veći honorar, ideja i plan je da zajedno raskrinkaju i izlude Ivana Marinkovića, koji u prethodne četiri godine nije nijednom okrenuo telefon da pita kako mu je sin, a sve to vreme video ga je samo jednom, i to sasvim slučajno kada je prolazio kroz Niš", otkrio je izvor koji tvrdi da su za to dogovoreni posebni uslovi i da malog Željka niko osim Marije, Miljane i Bebice neće moći da vidi, posebno njegov otac.

"Marija i Siniša su ubeđivali Miljanu da ovu sezonu preskoči, kako zbog zdravstvenog stanja tako i zbog Ivana koji je tamo, međutim, ona nije htela da čuje. Nije htela da odbije ponudu, jer se najbolje oseća kada je u rijalitiju, koji joj je bukvalno ušao u krv", rekao je izvor, a ulazak je potvrdila i Marija Kulić.

"Uskoro ćete nas gledati. Pratim rijaliti i posmatram kako se ko ponaša prema Miljani, u zavisnosti od toga biće i moje ponašanje prema njima. Ulazim da vodim računa o njoj, da joj budem podrška, ali i da zaradim novac. Zadovoljna sam kako se ponaša. Nije se uzbuđivala oko bivših, to je sve prošlo i nema potrebe da se brine o tome, shvatila je sve i završila je s prethodnim partnerima. Zasad nije zainteresovana i vidi se da ne želi ni jednog ni drugog. Pravila je greške više od svih devojaka, ali podržavam svakog ko želi da se menja, pa tako i svoju ćerku", kaže Kulićka, koja je otkrila i detalje Miljaninog zdravstvenog stanja.

"Miljana sada zbog terapije ne sme da pije, mogla bi da popije čašu piva, ali mi smo je naplašili i rekli da ni to ne radi. Cigarete su ostale kao porok i njih ne može da se reši. Na terasi je pušila čak i u bolnici. Miljana je pod terapijom za trombozu, imaće mesečne kontrole kilaže, a tu je i rehabilitacija za nogu. Produkcija je sve detaljno organizovala kao da je kod kuće, tako da sa te strane nimalo ne brinem", poručila je Marija Kulić.