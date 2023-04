"VOLE KADA UZMEM DA SE SNIMIM": Skinula majicu i upalila kameru - novi video Teodore Džehverović usijao mreže!

Posle slike zbog koje su je doveli u vezu sa kolegom, Teodora Džehverović objavila i snimak!

Izvor: Instagram/screenshot/teodoradzehverovic

Pjevačica Teodora Džehverović, koja je nedeljama unazad u centru pažnje medija zbog navoda da se zabavlja s košarkašem, napravila je pometnju na društvenim mrežama, kada su je zbog slike punjača mobilnog telefona u tuđem stanu, pratioci "provalili da je u vezi sa Nućijem".

Nedugo nakon toga, na društvenim mrežama je osvanuo snimak u Teodorinom, prepoznatljivom maniru, i to onaj u kojem se zavodljivo uvija pred kamerom obučena u grudnjak. Dok igra i snima se Teodora pjeva: "Mrze me kada me vide s njim, vole me kada uzmem da se snimim".

Kako je izgledalo "nameštanje" za snimak pogledajte ovde:

Pogledajte 00:14 Teodora Džehverović zavodi na društvenim mrežama Izvor: Instagram Izvor: Instagram

A, ovde i kako se uvija i pjeva: