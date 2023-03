REKORDERKA U OPERACIJAMA NOSA! OSMI PUT IŠLA POD NOŽ: Dragana Mitar potrošila 15.000 €‎ - Mogla sam da kupim dobar auto!

Dragana Mitar je ponovo operisala nos, nakon što je prošlu intervenciju imala u oktobru, a kaže da je do sada mogla da kupi dobar automobil!

Izvor: Instagram/dragana_mitar

Bivša modelsica i učesnica Zadruge, Dragana Mitar, nije toliko poznata po svemu ovome koliko po operacijama kojima se podvrgla. Samo nos je operisala osmi put - ponovo, i to pre devet dana! Dragana kaže da je verovala da će sedma operacija biti poslednja, ali je zbog komplikacija opet završila u bolnici i u strahu je da se isto ne ponovi.

"Operisala sam nos osmi put! Prošlu intervenciju sam imala u oktobru i posle nje sam dobila infekciju. Doktori su je dugo lečili, ali mi je zbog toga tkivo na jednom mestu čudno zaraslo. Zapravo, stvorilo mi se malo udubljenje na nosu, koje sam želela da saniram, pa sam morala opet 'pod nož'. Prošli put su mi vadili hrskavicu iz rebra, a ovog puta iz uva! Zahvat sam imala prošle subote, a danas idem kod lekara da mi skine zavoj", izjavila je Dragana.

"Nadam se da više neću morati na operacije. Što je dosta, dosta je! Mnogo sam se plašila pred poslednju intervenciju, a i dalje sam u strahu da se nešto ne iskomplikuje. Čekam kontrolu za tri meseca i, ako sve bude u redu, tek tada ću biti mirna", poručila je, pa otkrila zbog čega je išla na tolike operacije.

"Pre nekoliko godina sam poželela da imam manji nos, pa sam otišla kod doktora. Nisam želela da mi ga lomi, pa mi je isturpijao kost. Međutim, posle intervencije je bio veći! Tražila sam da mi to ispravi. Tada mi je slomio nos, turpijao ga i izvadio deo hrskavice. Izvadio je više s jedne strane, pa sam opet išla na zahvat. Potom mi je nos na sredini bio previše širok, pa sam i to ispravljala. Pa sad ova infekcija... Jedno je vuklo drugo i na kraju sam došla do osam operacija. Da nisam sređivala nos, mogla bih danas da kupim jedan dobar automobil. Sve me je koštalo nešto više od 15.000 evra", priznala je, pa otkrila kako se nosi s tim što je na društvenim mrežama porede sa pokojnim Majklom Džeksonom.

"Ne obazirem se na to, ali ponekad pomislim da me je neko urekao! Pomisliće ljudi da sam zavisna od plastične hirurgije, ali ja sam samo želela da smanjim nos. Nisam mogla ni da sanjam da ću proći kroz ovakve muke!", poručila je Dragana Mitar, koja je od učešća u Zadruzi promenila lični opis..

