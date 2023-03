KAO ĐURO ČUVAO KRAVE I OVCE, SAD JE ELITNA PROSTITUTKA! Promenio pol i zarađuje 1.000 € na sat - "Bio sam ŠOKIRAN"

Danas je pevačica i hvali se kako zahvaljujuću najstarijem zanatu uzima ozbiljan novac, a sada je otkriveno kako se zvala pre promene pola, kao i šta je tada radila.

Izvor: YouTube/screenshot/Toxic music

Elektra Elit kao elitna prostitutka zarađuje na sat i do 1.000 evra od prostitucije kojom se bavi u Švajcarskoj, a jednom prilikom je otkrila i da joj najstariji klijent ima 84 godine, da mu za jedno viđanje uzme 15.000 evra, kao i šta rade tih par sati. Sebe predstavlja kao transrodnu osobu i tvrdi da joj je to pravo ime, upisano i u lična dokumenta. To je tačno, ali nije uvek bilo tako.

Kako je ispričao izvor "Kurira" blizak ovoj elitnoj prostitutki i pevačici iz Švajcarske, ona je rođena kao Đuro Ostojić 1977. i u svom rodnom selu živela je uobičajeno, kao i svi ostali mladići i devojke tog vremena.

"Đuro je tada, u detinjstvu, bio povučen ali se družio sa ostalom decom. Ne sećam se da se po njemu videlo da je drugačiji od ostalih, možda je to skrivao. Bio je kao i sva ostala deca, a kasnije i kao mladić izgledao je prosečno. Sećam se da je pomagao svojima oko poslova u poljoprivredi, čuvao je ovce i krave na pašnjaku. To su tada radila sva deca nakon škole, pa tako i Đuro", rekao je izvor koji je rodom iz sela odakle je i Elektra Elit, kad se transrodna pevačica odselila iz Like, više je nije viđao.

"Mislim da su iz Hrvatske otišli za vreme rata devedesetih, kao i većina Srba tada. Posle mnogo godina sam čuo da se oženio i da je otišao u Švajcarsku, a onda i da je promenio ime u Leon, s tim što se ljudima iz Srbije predstavljao kao Lav. Valjda mu je tako pisalo i u dokumentima. A sad je promenio pol i zove se Elektra. Kad sam ga video na televiziji bio sam šokiran, nisam to očekivao jer se nikad ranije nije pričalo o njegovim sklonostima", dodao je isti izvor.

Elektra je malo pričala o svom životu iz perioda dok je bila muško. Poznato je da je završila Četvrtu beogradsku gimnaziju, a potom i Višu hotelijersku, nakon čega se preselila u Švajcarsku gde je nastavila obrazovanje i završila medicinu odsek za bolesti zavisnosti, drogu i alkohol. Sedam godina je radila u struci.

Nakon kraha braka 2007. godine, izjasnila se se kao transrodna osoba i podvrgla opericiji promene pola, a podršku je dobila od kompletne porodice. Svojevremeno je pričala o promeni pola, kao i o bivšoj ženi s kojom ima decu. U svet prostitucije uveo ju je bivši decko iz Španije koji se bavio manekenstvom, a ona danas jasno i glasno priznaje da na taj način zarađuje novac. U više navrata govorila je da u Švajcarskoj zaraduje vrtoglave cifre od najstarijeg zanata. Kao bomba odjeknula je vest i da se 2021. godine udala, ali je brak okončala nakon samo dva meseca.

Elektra je sve šokirala kada je pred kamerama izjavila da nema razlike između domaćice, doktorke i prostitutke: