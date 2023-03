TATA GLEDAO SKANDALOZNI SNIMAK NA KOJEM JE GOLA: Taki preti tužbama - "To nisu gole grudi, to je providni kupaći"

Taki Marinković se oglasio povodom snimka gole ćerke Maje Marinković koja sjedi na krevetu i psuje

Izvor: Instagram/takitadza/screenshot

Taki Marinković, otac Maje Marinković koja je ponovo u centru skandaloznog nasilja u rijalitiju Zadruga, prokomentarisao je snimak gole ćerke koji je na TikToku objavio nekadašnji učesnik Zadruge Bane Đokić.

Taki je rekao da se na spornom snimku Maja uopšte ne svađa s njim, već sa taksistom. "To ju je dečko iz Batajnice snimio, to je bilo na moru. Nije uopšte gola, već ima kupaći sa providnim bratelama. Snimak je iz Budve, nije se svađala sa mnom nego sa taksistom, koji nije htio prtljag u kola da joj ubaci. To mogu i Anja i Cvele da vam potvrde", rekao je Taki, a potom progovorio o Banetu Đokiću.

"Ja ću ga tužiti za ovo, moj advokat će spremiti tužbu, mene boli d*pe. Klošar, hoće da uđe u rijaliti. Ocu bruka etno selo, odaje tajne ko šta radi tamo, tamo više niko neće da mu ide! Diskrecija je zagarantovana šta jedeš, piješ, koga dovodiš u hotel, a on odaje. Tamo više niko ne treba da uđe! A ovaj se kači da bi ušao u Zadruzi, indijanac jedan. Ne znam ni koji je, baš se proslavio u rijalitiju kad ga se ja iz Zadruge ne sjećam. Eto, koliko je bitan".

