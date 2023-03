MARKO PREVARIO LUNU, A ONA GA IZBACILA IZ STANA?! Isplivali šokantni detalji raskida poznatog rijaliti para

Kao bomba odjeknula je vijest da se rijaliti-par Luna Đogani i Marko Miljković razvode, a kako mediji pišu, žestoka svađa je izbila zbog Markovog nevjerstva.

Iako se čini da je sve počelo od Luninog rođendana, na kom se njen suprug nije pojavio niti joj čestitao, pozadina je mnogo gora nego što se čini.

Naime, prema priči izvora bliskog bračnom paru, do svađe je došlo zato što je Marko navodno prevario Lunu pre dva mjeseca u jednom beogradskom klubu, za šta je ona tek sada saznala.

Čim je to čula i videla snimak koji su joj njeni prijatelji pokazali, a na kom Marko grli jednu atraktivnu brinetu, Đoganijeva je rekla Miljkoviću da izađe iz stana.

,,Ne znam šta se Marku dešava u posljednje vrijeme, ali to više nije onaj čovek kao pijre godinu, dvije. Ne mogu da kažem, njih dvoje se zaista vole, ali nije smio to da joj uradi. On zna da u Beogradu na hiljade ljudi voli i poznaje Lunu i da će joj sve prenijeti. Međutim, on je to veče prilično popio, klinke se lijepe za njega, jedna ta brineta cijelo veče se nije odvajala od njega i onda se desilo to što se desilo. Inače, on često izlazi sam s društvom, dok je Luna kod kuće sa ćerkom", kaže dobro obavješten izvor i dodaje da je Đoganijeva teško podnijela navodno Markovo nevjerstvo i da mu je predložila da izađe iz stana, te da povremeno dolazi zbog ćerkice, koja je vezana za njega.

,,Svi iz Luninog okruženja su znali za to, ali nisu htjeli da joj govore pošto, znate kako kažu, nikad se ne treba miješati u bračne probleme. Međutim, kada je ona počela da se žali na Marka, njeni prijatelji su joj pokazali snimak na kojem on flertuje s tom brinetom i s kojom je bio vrlo prisan. Čim je to vidjela, Luna je plakala, ali je brzo došla sebi zbog djeteta. S Markom je otvoreno pričala i rekla mu da ne želi da ga vidi, te da izađe iz stana dok ne odluče šta će da rade. Zbog toga se nije pojavio ni na njenom rođendanu, a, kao što vidite, i njihove društvene mreže već mjesecima ne funkcionišu kao inače", dodaje izvor.

Đoganijeva je na mukama pošto joj je bitno da joj dijete raste uz oca, dok, s druge strane, ne zna da li može Marku da pređe preko tako krupne stvari.

,,Luni je najbitnije da joj ćerka ne ispašta budući da je baš vezana za tatu. Zbog toga je dozvolila Marku da dolazi u stan, čak i da prespava, samo da bi joj ćerka bila srećna. Šta će se dalje dešavati, to niko ne zna, osim Lune i Marka. Mi smo tu šta god ona da odluči pošto znamo koliko ga voli", govori izvor.

Prema pisanju medija, Luna i Marko su imali žestoku raspravu i oko njenog povratka na scenu, budući da se on izričito protivi tome.

,, Lunu su, nakon što je snimila numeru za jednu reklamnu kampanju, zvali mnogi menadžeri i producenti da bi s njom ugovorili saradnju. Ali je mnoge odbila zbog Markovog neslaganja jer Miljković želi da njih dvoje samostalno rade", započeo je izvor, te dodao da je Miljković veoma sebičan i da sputava Lunu.

,, Đoganijeva je svjesna da Marko nema dobru saradnju s medijima, pa joj je i van pjevačke karijere branio komunikaciju s onima s kojima on iz ličnih razloga nije dobar. Osim toga, zapostavio je porodicu, vrijeme provodi s drugovima, pa i njihov zajednički posao ne radi kao ranije. Njenim roditeljima je teško da gledaju kako Marko sputava njihovu ćerku, ali ne žele da se miješaju".

Komšije ističu da ih viđaju u posljednje vreme, ali odvojene ne zajedno.

Komšinica, to jest radnica iz obližnje radnje, gdje bračni par svakodnevno pazari, otkrila je da ih u posljednje vrijeme rijetko viđa zajedno.

,,Luna i Marko često svraćaju, ali u posljednje vreme uglavnom odvojeno. Miljković je dolazio prije dva, tri dana s djetetom, a odmah sljedeći dan bila je Luna, isto s djetetom. Pre nije bilo tako, ali trenutno je takva situacija - rekla je radnica koja nije želela da otkriva svoj identitet.