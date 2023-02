GLEDAJU ME LJUDI KAO DA SAM SE SKINULA GOLA! Od Jutjuba zaradili 100.000 €, sada progovorili o detaljima!

Luna Đogani i Marko Miljković komentarisali svoj posao i klipove koje dele na Jutjubu.

Izvor: Instagram/luna_djogani

Nakon što su završili svoju rijaliti karijeru, Luna Đogani i Marko Miljković oprobali su se i kao jutjuberi i ostvarili veliki uspeh, ali i zaradu.

Popularni par ne krije da im je jedan od glavnih prihoda upravo zarada od sadržaja koji dele na društvenim mrežama, a sad su se osvrnuli i na to kakve su reakcije okoline. Na samom početku razgovora, Marko se prisetio svoje voditeljske karijere u Zvezdama Granda, te istakao da nije bio zadovoljan kako se pokazao.

"Nisam ponosan. Ja nisam bio za takav vid posla, za voditeljski posao. Bio sam nezreli klinac, previše su me ugurali tamo, idi radi. Nekako sam na silu, ne mogu da kažem.. Pristao sam da radim ali se nisam trudio. Nisam ponosan kakao sam vodio, otvoreno da kažem", kazao je Marko.

Potom je par otkrio kako ih ljudi gledaju na ulici i da li ima neprijatnih pogleda.

"Gledaju uvek, uvek mora da se pomene ta Zadruga, imaju prava. Bacaju ljudi poglede uvek, ima oduševljenja a ima i onog šta, ko su ovi. Kada treba da snimam samu sebe napolju, to su takvi pogledi kao da sam skinula gola. To me tako nervira, neprijatno mi bude. Danas postoji toliko postoji jutjubera, tiktokera, kao što je ovom dečku posao u kafiću, tako je nama posao da se snimamo. Gledaju nas sa nekim čuđenjem", rekla je Luna.

"To je budućnost ljudi prihvatite se toga, izađite iz devetesetih. Ja sam radio i kao konobar, to je bila ozbiljna škola", zaključio je Marko za "Novu".