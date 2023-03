"MOJ DEDA JE UMRO OD ALKOHOLA, POMIJEŠAO SE POGREŠAN DNK" Ana Nikolić otkrila da joj je porok u genima

Pjevačica Ana Nikolić poznata je po tome da voli da se šali na svoj račun, a sada je u jednoj emisiji kada je pričala o porodici, spomenula dedu koji je imao problema sa alkoholom.

"Ja sam jedina osoba koja je blokirala babu na telefonu! Baba, ideš na blok na nekoliko dana. Zove me i kaže: ''Kad ćeš da pjevaš? Hoću da umrem, kad ćeš ti da pjevaš nešto?! Žena me zove po 70 puta. Ljudi su počeli da misle da mi je to neki dečko... Ja joj kažem da mi nešto telefon nije radio... Javi mi se. Posle je odblokiram. Zamisli da svaki dan slušam njene priče", rekla je Ana.