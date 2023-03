"NARCISI, ZLOSTAVLJAČI": Ana Nikolić priznala da joj je žao zbog razvoda od Raste - Između dva zla izabrala sam manje

Ana Nikolić i Rasta imali su veliku ljubav koja je u jednom momentu završena, a pevačica je razvod zatražila kad ga je najviše volela.

Ana Nikolić je u emisiji "Magazin In" izjavila da je papire za razvod od bivšeg supruga Stefana Đurića Raste, s kojim ima ćerku Taru, zatražila onda kada ga je najviše volela. Na konstataciju voditeljke Sanje Marinković da joj svaka čat na tome što je uspela to da uradi u tolikoj ljubavi, Ana je otkrila da je jako patila. Onako "muški", kako je rekla.

Važili su za odličan par, a pevačica je i priznala da su i bili odličan par, kao indigo. Takođe, otkrila je i da je sada sama, ali da i dalje veruje u ljubav i da bi volela da kraj sebe ima muškarca.

"Svi životni partneri se biraju iz senke. Zavisi čija figura je bila dominantnija, majka ili otac. Slobodna sam i sama, ali to mi nije uslov za sreću. Ostvarena sam kao majka. Nikad nisam sama jer imam dete, ali da mi fali partner kao partner, to da. Ja sam osoba kojoj je bolje ništa nego išta. Ja sam naivna, ne glupa, ali želim da verujem kad mi kaže da me voli", izjavila je Ana u emisiji, pa otrkrila zbog čega je ipak odlčila da se razvede od Raste, iako je ljubav bila velika.

"Mi smo više kao blizanci, više nego moj brat rođeni. Nije se ljubav potrošila, dva ista karaktera i temperamenta, gde niko neće da povuče ručnu, dva narcisa, zlostavljača, teško. I meni je žao, ali, prosto, to je tako. Sve je to moglo, gađali smo se stvarima, ali kada je došlo dete više nisam imala taj luksuz da treba tako da živimo. Ljubav prema Tari je bila veća za mrvicu, između dva zla sam izabrala manje", ispričala je Nikolićeva, a voditeljka ju je upitala da li to znači da on nije bio spreman za roditeljstvo.

"Ne znači. Bio je mlad. Ja sam papire za razvod podnela kada sam ga najviše volela. Najteža, ali najispravnija odluka", priznala je iskreno u emisiji "Magazin In".