KAKO ĆE SJUTRA DA SE UDAJU?! Pjevačica šokirana ponašanjem zadrugarki - Kako ih nije sramota!

Saška Karan je zgrožena ponašanjem učesnica Zadruge za koje kaže da se takmiče u tome koja će imati više intimnih odnosa.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Saška Karan je nekada bila neizostavni dio rijalitija i nije bilo formata ni sezone u kojoj ne učestvuje, ali je pjevačica tada krov delila sa drugim poznatim imenima s javne scene. Danas su to uglavnom starlete i njoj ne smeta kada je tako nazivaju, ali smeta joj šta gleda u Zadruzi, pa je dala svoj sud o aktuelnoj sezoni.

"Meni to ne smeta, može neko da me najavi kao rijaliti igrača i kao pjevačicu, kako god. Zna se da sam ja u rijaliti ušla kao ostvarena žena, zna se za moju karijeru. Kako će ko mene predstaviti, kako im je draže ili lakše, meni ne smeta. To ne može da naudi mojoj karijeri, naprotiv, ja sam jako ponosna što sam bila deo rijalitija, jer je to dio estrade. Na kraju krajeva, bile su tamo velike zvijezde, ne vidim u čemu je problem tu. Istina koju sam ja uvijk govorila nekada umije da zaboli i te kako, ali, Bože moj, ja sam takva. Ponekad bi bilo bolje da malo prikočim, međutim ja to ne umijem i ko me prihvati takvu, prihvati, ko ne, šta da radim?!", izjavila je Saška Karan.

"Nažalost, danas se svakodnevno gledaju erotske scene u rijalitiju! Ne znam šta se dešava s tim djevojkama, sa ženskim rodom, mene je prosto sramota i nije mi jasno kako ih nije sramota samih sebe. One ne razmišljaju da će sjutra da se udaju i imaju djecu koja će da vide sve to", smatra pjevačica.

"To je intima koja treba da bude u četiri zida. One se takmiče koja će više da ima intimnih odnosa. Van pameti! Bilo je toga uvijek, ali ovo sada je prešlo svaku granicu i vrag je odnio šalu! Može od rijalitija i te kako da se nauči! Ne moraju svi da se ponašaju kao ja, svakako", poručila je Saška.