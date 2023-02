JA BIH TE OPAJDARE U RUDNIK:Oplela po djevojkama koje imaju odnose pred kamerama i priznala - "Tražim pare televizijama"

Saška Karan komentarisala učesnice Zadruge, ali i odluku Nade Topčagić da jednoj televiziji naplati gostovanje kotlom za grijanje.

Izvor: YouTube/Parovi TV Happy

Saška Karan, pjevačica i nekadašnja učesnica rijalitija Farma, Parovi i Zadruga, prokomentarisala je dešavanja na estradi, navode da je Nada Topčagić tražila od jedne televizije kotao za grijanje da bi se pojavila u emisiji, ali i šta misli o Anđeli Đuričić i ostalim djevojkama iz rijalitija.

"Koliko sam čula, Nadu Topčagić je jedna televizija zvala da gostuje kod njih i da pjeva uživo kao neki koncert u emisiji gdje se naručuju pjesme i to traje satima. Nada je tada za taj angažman tražila taj kotao za grijanje. Šta ja znam, ako žena treba satima na televiziji da pjeva, onda možda i zaslužuje taj kotao. Ja Nadu najviše volim od svih sa estrade jer je luckasta pozitivno. Što se mene tiče, ja pojedinim televizijama isključivo tražim pare, ali su vrlo škrti. Drugima samo slaninu, čvarke i pršutu. Da li Nadi treba to, ne znam ali to je njen izbor".

Saška Karan je otkrila i šta misli o Anđeli Đuričić, koja je postala "tema broj 1" u Zadruzi nakon što je stupila u vezi sa zauzetim Zvezdanom Slavnićem.

"Ta Anđela se dugo folira i na kraju mu ga dala. Obrukala je Crnu Goru, roditelje i sebe. Ko zna možda se ona folira od samog starta od prošle sezone kada je ušla. Izgleda da je to tim djevojčurama opajdarama u rijalitiju glavna fora da imaju s*ks. Nemam stvarno više riječi za nju i slične njoj. U rudnik bi ih sve stavila."