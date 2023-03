Vesna Đogani je otkrila o Đoletu najintimnije stvari, pa tako i koliko drži do svog izgleda i čime im je "zatrpano" kupatilo u stanu.

Izvor: TV Pink / screenshot

Vesna i Đole Đogani su danas jedan od najskladnijih parova na estradi i čak ni prošlogodišnji skandal oko denserove prevare nije uspeo da ih poremeti. Poznato je koliko oboje vode računa o svom izgledu i da Đole izgleda odlično u 63. godini i i dalje važi za jednog od najpoželjnijih muškaraca sa estrade, a kada su gostovali zajedno u emisiji, pevačica je potpuno raskrinkala svoju jaču polovinu.

Na pitanje voditelja da li je bio svestan u mladosti da je važio za dobrog frajera, Đole je rekao da nije, a potom ga je Vesna poklopila: "Jaoj, laže! Znaš koliko krema ima? Mnogo. Sav se namaže, na licu se najviše zadrži".

Vidi opis IMA 150 KREMA U KUPATILU, SAMO SE LICKA! Vesna raskrinkala Đoleta Đoganija - niko ga nije izblamirao kao njegova žena! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 6 6 / 6 AD

"U moje vreme su muškarci počeli da obraćaju pažnju na sebe, svi smo hteli da budemo kao Zdravko Čolić, lepi, zgodni, da nas vole devojke. Istina je da danas kupujem dobre i skupe kreme, jer mi to jako prija", objasnio je Đole u emisiji "Zvezde Granda - Specijal", a Vesna je šokirala voditelja: "Ima tačno 150 krema za lice u kupatilu!".

"Pa koliki je vaš stan kad u kupatilu stane 150 krema?", pitao je voditelj, na šta je odgovorila: "Nije velik stan, ali jeste kupatilo. Eto, on umesto peškira i stvari, u garderoberu u kupatilu ima kreme. Neke žene imaju tašne, a on ima kreme. On sve jadničak proba. Tako ću ja da uzmem jednu tašnu da probam, pa drugu da probam...".