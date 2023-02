PRVI PUT O SKANDALU: Snežana Đurišić progovorila o optužbama da je tražila mito!

Pjevačica Snežana Đurišić gostovala u emisiji gde je prvi put javno progovorila o skandalu koji je potresao muzičko takmičenje

Izvor: Kurir televezija / printscreen

Pjevačica Snežana Đurišić našla se u centru skandala kada je njen pulen u muzičkom takmičenju Zvezde Granda Dušan Vukadinović, izjavio "da je od njegove majke tražila novac kako bi on prošao u naredni krug".

Ovim povodom su reagovale pjevačicine kolege, Saša Popović koji je čak objavio Snežaninu SMS prepisku sa Dušanom, a sada se, gostujući na Kurir televiziji, oglasila i sama pjevačica.

"Došla sam ovdje jer odavde je sve počelo. Ono što ću za početak reći je da svako govori za sebe. Nedopustivo je da može da vam se obrati neko na ovaj način. Dušan Vukadinović je kandidat koji je zadovoljio sve predizpocije da uđe u Zvezde Granda. Dalje predizpocije dale su mu mogućnost da izabere mentora. S obzirom da je narodnjak htio je Cecu Ražnatović, ali ona ga je odbila, odabrao je mene. On je jako talentovan, prošao je dva kruga, ali kad je došao treći nije došao spreman", rekla je Snežana i nastavila:

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

"Tada sam mu rekla ovako 'dobićeš matrice od pjesama koje si sam odabrao i molim te spremi se, sjutra se takmičiš'. Sjutradan na probi nije to uradio, pitala sam ga koji je razlog. A on je rekao 'pa oni su mi poslali ovakvu matricu, rekla sam mu to ne smiješ da pričaš, jer to nije tako. Drugim riječima pokušao je da sabotira. Zato i postoje probe, da pjevač kaže ne čujem sebe dok pjevam. Kada sam izašla iz sobe, prolazila sam pored njegove pratnje. Stajala su dvije žene, a ja sam se obratila njegovoj majci i zamolila je da utiče na njega, a ona mi je na to rekla da slobodno smijem da podviknem na njega. Pored nje je stajala snaja, koja mi je rekla da je navikao da radi po njegovom. To je sva moja komunikacija sa te dvije dame. Otišla sam da se spremim. On je dobio dovoljna broj glasova da prođe u baraž. O prolazu kandidata u baražu odlučuje isključivo Saša Popović", rekla je Snežana.