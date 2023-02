Aca Bulić je možda i najveća podrška Ani Ćurčić u teškim danima kroz koje prolazi otkako je ušla u Zadrugu i suočila se s bolnom realnošću.

Izvor: TV Pink / screenshot

Aca Bulić je ovih dana zastupljen u medijima kao velika podrška Ani Ćurčić, pa je gostovao i kod Jovane Jeremić u "Novom jutru" te govorio o aktuelnim temama koje su već dugo prisutne u javnosti, a tiču se njegove bivše velike ljubavi, sada prevarene i ostavljene žene u Zadruzi.

"Ono što me je navelo da se pojavim jesu ova dešavanja, jer ljudi imaju predrasude o meni. Ja sam trener fudbalskog kluba Radnički, svoje znanje prenosim mladim ljudima. Moje prezime poznatog oca Ivice, nije bilo lako nositi, on je neko ko me je svemu naučio. Naučio me je da budem mangup, da se čuvam. Taj termin danas ima drugačije značenje, mangup je neko ko je mnogo dobar u onome što radi, a ne samo šmeker sa asfalta. Više kategorija mangupa, zapravo, stvara šmekera", izjavio je Aca Bulić, pa progovorio o odnosu sa Anom.

Vidi opis OVDJE SAM, JER SAM ČUO NJEN VAPAJ ZA POMOĆ: Aca Bulić otvorio dušu o poznanstvu s Anom Ćurčić - potresna ispovijest! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 10 / 10

"Anu poznajem od desete godine, od ranog djetinjstva. Divno jedno odrastanje i detinjstvo, pamtim to kao najljepši dio života. Kao mala je bila kao sada, pravi drugar, nema tu neke razlike. Mnoge stvari koje vidimo - trenutno nije Ana, vjerovatno se malo pogubila zbog svega. Ovdje sam, jer sam čuo njen vapaj za pomoć", iskren je bio Bulić, a mnogi su ovih dana poželjeli da imaju takvog prijatelja kakav je on Ani. Poznato je da su Ana i Aca dobili ćerku koju su izgubili osam dana po njenom rođenju, a za koju oboje sumnjaju da je ukradena u porodilištu, te da je i danas živa.

"Beba se zvala Aleksandra, bila je plod ljubavi. Svaka ćelija u meni vrišti i govori da je ona živa. Ana je tada izgubila mnogo krvi, bile su to jezive scene, dok je beba izgledala kao da će preživi. Oni su samo došli deveti dan, oktobar mjesec je bio, rekli su da je umrla. Tražili smo da je sahranimo, ali nam nisu dali. Sve mi je to bilo bolno i čudno. Ne dao Bog nikome takva tragedija da se desi", govorio je Aca Bulić na Pink televiziji.

Izvor: TV Pink / screenshot