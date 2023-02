"KRVNIČKI ME ISTUČE, BILA SAM PLAVA" - Ana o zlostavljanju i misterioznoj Zvezdanovoj ŽENI iz Švice: "Moka je sve znao"

Ana Ćurčić odlučila je da ne želi više da ćuti i iznijela brojne detalje iz njenog odnosa sa Zvezdanom Slavnićem zbog kojih su mnogi zanijemili.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Učesnica Zadruge i bivša nevjenčana supruga Zvezdana Slavnića, Ana Ćurčić koji ju je pred kamerama prevario sa 22 godine mlađom Anđelom Ćurčić, nije mogla da se suzdrži tok emisije i sve sve je ostavila bez teksta kada je uplakana zaurlala na Slavnića. Ona je tada ispričala kako ju je zlostavljao, tukao i maltretirao, a Zvezdan je samo nijemo ćutao i najavio tužbu.

Ćurčićeva se zatim zadrugarima žalila da se plaši da spava sama, jer se ne zna kakva može da sada bude Zvezdanova reakcija, a u razgovoru sa Zoricom Marković iznijela je nove detalje zlostavljanja koje je pretrpjela od strane Slavnića. Ona je spomenula i njegove kockarske dugove, o kojima je nešto ranije pričao i njen bivši dečko Aca Bulić.

"Samo dok je imao pare, ja sam imala ljubav... Slavka i ja smo se dogovorile da stavimo stan kao garanciju, da on (Zvezdan) ne može da ga proda. On je insistirao da se proda, da bi kupio dva manja. Pošto je on meni trošio pare, ja sam imala dug od 12.000 eura. Hipoteka koja je bila je sam odložila vrijeme prodaje stana. Mi smo njemu priznale da je stan pod hipotekom, da bi vratile dug, a on je razmišljao samo o tome koliko će para imati. Prodale smo stan, ali je njega boljela ta cifra od 12.000, a to je bio njegov izgovor da krene da kocka", rekla je Ana i dodala:

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Ja sam išla s njim dok je kockao, samo da ne potroši sve. Kod njega je bilo uvijek: 'Samo još ova ruka'. On nije priznavao da je kockar. Kad sve izgubi, onda sam mu ja predstavljala problem. Umio je da me vrijeđa: 'Mrš, baksuze'.Cio stan je izgubio na kocki. On mene krivi da sam krivac jer je izgubio stan, zato što sam bila sa njim to veče. Onda se on uselio kod mene. Tu je krenuo pakao. Zaposlio se, donije pare s kojima je mogao da kupi stan, a dao ih je na kocku. Prodavala sam stvari, kako bih preživjela. U toj kući sam imala najviše zlostavljanja. U jednom danu je polupao cio namještaj", rekla je Ana, a Zoricu je zanimalo zbog čega.

"Zbog para. Kad sam željela da ga ostavim, on je tražio da mu ispatim 12.000 eura, pa mi je udario kamatu. Moja majka je željela da se snađe, samo da me ostavi na miru. Kad je on to čuo, podigao je cifru na 100.000, samo da ja ne bih otišla. Kakav je to manipulator. Nakon toga je uslijedilo zatišje, osjećala sam se kao u kavezu. Morala sam da balansiram između djece i njega. Dešavalo se da po cio dan ne pita mog sina da li je gladan. Ako ti kažem da je svaka novogodišnja jelka bila pokidana, onda ti je jasno o čemu je reč. Mami nisam željela da priznam da me fizički zlostavlja. Bila sam sva plava po nogama. Kad sam došla do para, on je ukrao te pare", ispričala je Ana, a pjevačicu je zanimalo koliko je sve trajalo.

"Četiri godine. Ja sam sa njim imala jedva godinu dana lijepe priče. Kockao se pred put, prije nego što je uhapšen, ja sam željela da presiječem. Rekao je mojoj mami da koliko ga ostavim, desiće se krvoproliće", rekla je Ana, a Zorica je poručila: "Molim te, ajde da sjutra nastavimo. Ne mogu ovo da slušam".

"Kad je završio u zatvoru, ja sam dovela njegovu majku kod sebe, brinula se o njoj. Kad ja nisam imala, Zvezdanova bivša žena je pomagala. To je posebna priča", rekla je Ana koja je zatim progovorila i o misterioznoj ženi iz Švajcarske koju je pominjala nekoliko puta.

"Pare je slala njegova ljubavnica, koja je radila u kladionici nadomak moje zgrade. Postoji i druga iz Švice, koja je njemu slamka spasa, kad skroz za*ere sve. Skontala sam da je moje prezime želio da uzme, samo da bi mogao da zapali tamo. On je na sve to rekao mom drugu: 'Ana sve zna!'. Žena ta mu je slala pare, s kojom se uredno čuo. Provalila sam tada da prikriva telefon. Po cio dan je bio u kladionici. Jednom prilikom sam ga pozvala i došla ispred kladionice, shvatila o čemu je riječ. Saznala sam nakon toga koliko tih što su mu platile aparate je po*ebao, a on me zbog tog saznanja krvnički istuče", rekla je Ana.

"Moka je sve to znao?", upitala je Zorica, a Ana je odgovorila - "Moka je znao da me on tuče, zbog čega se i šlogirao. Mene to ne zanima, jer me samo bole suze moje majke".