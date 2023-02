"TUKAO SI ME, MALTRETIRAO DJECU, OSTALA SAM BEZ KROVA!" Ana Ćurčić doživjela NERVNI SLOM

Ana Ćurčić optužila je Zvezdana Slavnića da ju je tukao, te da je bježala kod drugarica da spava zbog njega, kao i da je prokockao sve njoj i njenoj djeci.

Slavnić je samo odmahivao rukom uz riječi da je Ana lažov.

"Nisam, ali više sam da je volim. Nisam stigao da budem zaljubljen", rekao je Zvezdan.

"Prevara je jedan od razloga što brak nije dobar, u tom slučaju je on varao mene. Daj mi još tri razloga što brak nije dobar", pitala je Ana Miću.- Nepoštovanje, finansije - rekao je Mića.

"Pi**etino smrdljiva, je**u ti mater do kraja rijalitija, cijelu ću ti masku skinuti! Ispred koje žene stojiš, pa ćeš njega onda da pljuneš. Ti si zavolio?! Što si došao ovdje. Sve ću pokazati i šta je kocka i šta je maltretiranje, što si mene i moju djecu uništio, glodaru jedan smrdljivi, što si me ostavio bez krova na glavom i mene i moju djecu i zbog toga došao p***o ovdje da je**š. Sve ću da iznesem, kako si me tukao, kako si mi maltretirao djecu i prokockao sve što imam", urlala je Ana u suzama na Zvezdana.

Zadruga 6-Ana skinula rukavice, pa iznela sav prljav veš: Tukao si i me i sve prokockao - 23.02.2023

"To treba da kažeš", rekao je Mića.

"Sada ću da pričam kako sam živjela, jer sam se ja borila, kako sam ja radila. A ti Ana Spasojević ako misliš da igram rijaliti, gledam te u oči i kažem ti da sam samo ja njegova žrtva i ništa drugo", rekla je Ana.

"Biće tužena za ovo", rekao je Zvezdan.

"Milena, Biljana, sve što znate o mom životu, gdje sam spavala kod vas, gdje sam bježala, na kojim sam lijekovima završila, sve dajte u novine! S***m ti se u ljubav, ja sam ti pored svega što nisi imao dala. Ti ćeš da pričaš o spuštenim roletnama. Sram te bilo, g***o jedno! Sve si zaslužio i sve ću reći. Muka mi je da ne mogu ništa da kažem, jer nisam imala pravo glasa. Kada ti nešto kažem, dobijem batine, sram te bilo! Ja te čekam iz zatvora, nemoj da ti pismo izbacim u javnost. Obećao je da me neće tući, da ću biti gospođa i da neću raditi tri posla. Prodavala sam igračke, da bi imali da jedemo, prodavala sam dvije godine svoju garderobu, a to je samo dio. Zato nisam došla samo zbog prevare, meni je ona najmanja stvar. Idi j**i samo to znaš i da radiš", urlala je Ana.