Njena advokatica Zorica Đukanović istakla je u tužbi da je pravo na naknadu jasno propisano zakonom...

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Donedavna vršiteljka dužnosti predsjednice Vrhovnog suda Vesna Vučković tužila je Sudski savjet Upravnom sudu Crne Gore, zbog odbijanja da joj odobri pravo da nakon prestanka funkcije jednu godinu prima naknadu u visini zarade koju je primala u posljednjem mjesecu prije prestanka funkcije.

"Navedena odredba ne daje prostor da se na bilo koji način drugačije tumači, osim 'prima naknadu'. Dakle, to pravo imperativno pripada tužilji, pa se ni na koji način to ne može dovesti u pitanje, kod pravilnog tumačenja zakona", naglasila je Đukanović, prenosi RTCG.

Donošenjem osporene Odluke, smatra da je namjerno i svjesno prekršen član 36 navedenog zakona.

"Ujedno je i tužilja dovedena u diskriminatorski položaj u odnosu na druge podnosioce koji su ovo pravo ostvarili, po istom osnovu i istom Zakonu, brojnim odlukama (01-3727 /23-2 od 15.06.2023 - Branki Zeković; 01-8216/23-2 od 22. decembra 2023.- Draganu Šćepoviću; 01-229/24-2 od 29. januara 2024 Miladinu Pejoviću; 21.i 22. decembar 2023. po zahtjevu Milivoja Rašovića sa zapisnika XXVII sjednice Sudskog savjeta; 16. septembra 2024. po zahtjevu Marije Bilafer-zapisnik sa XXV sjednice Sudskog savjeta od 16. septembra 2024. - u posljednjoj su učestvovali i 'za' glasali članovi Sudskog savjeta, koji su sada u istoj stvari glasali protiv", navodi se u tužbi.

Tvrdi se da su brojne odluke u periodu od 2021. do danas donijete o istoj stvari, povodom iste situacije.

"Na istoj sjednici kada je donijeta osporena Odluka, tuženi organ u izvršenju presude Upravnog suda Crne Gore, broj U.6763/24 od 15. novembra 2024. godine, donio Odluku o priznavanju prava tužiocu Fadilu Kardoviću i to za drugu godinu. Dakle, postavlja se pitanje - ako se u izvršenju presude Upravnog suda Crne Gore, donosi odluka kojom se priznaje naknada i na istoj sjednici tužilji se odbija to pravo, šta to znači?", pita advokatica.

Sudski savjet je 13. decembra odbacio zahtjev sutkinje Vučković da prima naknadu godinu po prestanku funkcije. Prestanak sudijske funkcije konstatovan joj je 4.decembra.

Podsjetimo, Vučković je početkom decembra podnijela ostavku na sudijsku funkciju. Kao sudija Vrhovnog suda na sjednici Sudskog savjeta 2021. godine izabrana je da u v.d. mandatu rukovodi tom granom vlasti, piše RTCG.

Ona je 2017. izabrana za sudiju Vrhovnog suda. Prije toga bila je sudija Upravnog suda Crne Gore i sudija Osnovnog suda u Kotoru.