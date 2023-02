"OSAM SATI JE BILA VEZANA ZA RADIJATOR" Milena Kačavenda o STRAVIČNOM nasilju koje je Ana doživjela od Zvezdana!

Milena Kačavenda, kuma Ane Ćurčić iznova i iznova šokira javnost detaljima iz bračnog života Slavnića i Ćurčićeve. Milena je sada u emisiji po prvi put otkrila do detalja kako je Zvezdan Anu tukao i na koji način ju je maltretirao.

"On je nju tukao. Šta bi bilo sada kada bih ja gledaocima rekla da je ona osam sati bila vezana za radijator, da je vukao za kosu, da je on jeo keks na krevetu i pio mlijeko. Ovo je prvi put da sam to rekla javno", kazala je Milena u emisiji "Magazin In".