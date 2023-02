ZAVRŠILA DVA FAKULTETA, A EVO ČIME SE BAVI! Ćerka najbogatijeg srpskog penzionera IZUZETNO SKROMNA - "Radi GRATIS!"

Saša Popović otkrio je čime sa bavi njegova ćerka Aleksandra, ali i istakao da je ona vrlo skromna devojka.

Ćerka Saše Popovića i Suzane Jovanović Aleksandra nikad se nije eskponirala u medijima. Tek nedavno, na svadbi svog brata, domaća javnost je bila u prilici da vidi kako ona izgleda, a sada i čime se bavi.

Saša Popović nedavno je uložio svoj novac u izgradnju luksuznog naselja na Bežanijskoj kosi, a sada otkrio i da je upravu tu svojoj naslednici obezbedio krov nad glavom. Takođe, njegova ćerka dobila je i lokal u kojem će sa snajkom pružati kozmetičke usluge. Aleksandra je završila dva fakulteta, a kako je Saša objasnio, svojim drugaricama radi nokte, što će raditi i u svom salonu.

"Ona je to završila i radi prijateljicama naše kuće, i to gratis. Kupili smo joj stan i lokal u bloku gde gradim, tu ćemo joj otvoriti salon, a snajka, Danijelova žena, radiće šminku i eto neka tako zarađuju. Ćerka 8. marta puni 24 godine. Teram je da položi vozački ispit, evo tata će da ti kupi auto, ali ona nije bila zainteresovana, ali evo, sad sam je konačno naterao da položi i kupio sam joj Smarta", kaže on.

