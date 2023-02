IMA KUĆU I ZGRADU NA BEŽANIJSKOJ KOSI, JAHTU I 15 MILIONA OD PRODAJE GRANDA: Koje su to pare da ja tražim od takmičara?!

Saša Popović ponovo komentariše navode Dušana Vukadinovića, pevača koji je ispao u poslednjoj emisiji Zvezde Grada nakon čega je optužio Snežanu Đurišić da je tražila novac

Izvor: Youtube / Zvezde Granda

Takmičar muzičkog takmičenja Zvezde Granda Dušan Vukadinović, koji je ispao u poslednjoj emisiji, optužio je mentorku Snežanu Đurišić da je od njegove majke tražila mito kako bi prošao u sledeći krug.

Ovim povodom se oglasio Saša Popović, demantovao njegove navode, a potom rekao i da "ne zna koje su to pare koje bi tražio od takmičara.

"Ovo su retke situacije, ali verujte mi da se uopšte nisam stresirao ni uzbudio jer znam šta je istina. Da je to neka druga priča, realna priča, to bi za mene bio udarac", rekao je Popović u emisiji na Kurir televiziji, a na konstataciju voditeljke da će "neko da poveruje da je uzimao novac s obzirom na to da ima jahtu, kuće", rekao:

"Brena i ja smo pre dve godine prodali Grand. Mi smo finansijski situirani. Ja i gradim na Bežanijskoj kosi. Koje su to pare koje bi mi trebalo da tražimo nekom takmičaru pored miliona, ja bih to voleo da čujem".

Voditeljka je pitala i "gde je 15.000.000 evra od prodaje Granda", na šta je Popović rekao:

"Tu su. Pare nisu potrošene, ne brinite. Da se vratim samo na ovu priču, koja je nerealna, i mi znamo da je to poteklo od ljudi koji su to zlonamerno rekli. Mali je davao toliko oprečne, nekorektne izjave. Za 20 godina jednostavno mora da se desi neka situacija, ali ovo je budalaština. Verujte mi da sam ja sve držao pod kontrolom. Moj odnos je profesionalan i kolegijalan. Nikad se nisam trudio da budem onaj pravi direktor i da im kažem: slušaj, ti moraš ovo ili ono. Pitajte svakog pevača da li sam pretio, vikao ili se nepristojno ponašao. Prema svima sam se od prvog dana postavio kao da sam im drug i da smo zajedno odrasli".

Ovako izgleda kuća Saše Popovića:

Stan u Opatiji:

Zemljište na kojem se sada nalazi njegova zgrada:

