OSEDEO SAM, ZNOJIO SE, OSTAJAO BEZ GLASA... Pevač progovorio o takmičenju u Zvezdama Granda - od njega je imao strah!

Nenad Manojlović se proslavio učešćem u Zvezdama Granda, a tokom tog perioda mu uopšte nije bilo lako, naročito zbog pojedinih pevača.

Pevač Nenad Manojlović, koji je nedavno pričao o odnosu sa sestrom Radom Manojlović, koja se usprotivila njegovim rečima, gostovao je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji. Nekadašnji učesnik Zvezda Granda osvnruo se na period kada je bio deo takmičenja, te otkrio kako je to nekada izgledalo, a kako sada kada su tu i mentori.

"Smatram da je s jedne strane dobro da ti neko stručan bira šta ćes da pevaš, ali ja ne bih voleo da meni neko bira pesmu kojom ću se predstaviti. To je verovatno do profila čoveka. Kada je nešto jako bitno, a meni je i te kako bilo kada sam se pojavio pred lice Šabana Šaulića, da se to izvede na najbolji način. Možda i nije najbolje da ti neko u toj situaciji bira pesmu i slično, to je kao da te neko drugi počeše tamo gde te svrbi, nekako nije to to", objasnio je Nenad.

Ne krije da ga je tokom nastupa tresla trema zbog pevača koji su sedeli u žiriju, a prema kojima ima veliko poštovanje.

"Osedeo sam dok sam se takmičio, ušao sam crne brade, a izašao polubele. Znojili su mi se dlanovi, ostajao sam bez glasa, srce mi je kucalo... Nekada nisam mogao da se setim šta je trebalo da pevam ili zbog čega sam uopšte došao tamo", priznao je pevač u emisiji.