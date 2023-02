PAR NJIH JE UZIMALO NOVAC! Aca Lukas iznio optužbe na račun Zvijezda Granda, oglasio se Saša Popović - "Sve laže"

Saša Popović se oglasio povodom skandala sa takmičarem koji je optužio Snežanu Đurišić da je tražila novac od njegove majke, pa spomenuo i Lukasa!

Saša Popović, čelnik Zvijezda Granda, oglasio se povodom skandala koji potresa ovo muzičko takmičenje. Pjevač i nekadašnji učesnik takmičenja Dušan Vukadinović, izjavio je da je njegova mentorka, pjevačica Snežana Đurišić "tražila novac od njegove majke" kako bi on prošao dalje.

Đurišićeva je demantovala ove navode, na njenu stranu su stale kolege iz emisije i Saša Popović koji je izjavio da "dečko ima dijagnozu", ali se na društvenim mrežama oglasio nekadašnji član žirija Aca Lukas, koji je repostovao poruku menadžera Saše Mirkovića i dodao da je "saglasan".

U poruci Saše Mirkovića stoji: "Apsolutno tačno! Ovo je pravi razlog zašto je Aleksandar Vuksanović izašao iz žirija Zvijezde Granda. Pre nekoliko godina je utvrdio da se djeci traži novac i napustio je žiri i posvađao se oko toga sa Popovićem", napisao je producent, čije je riječi podijelio Lukas i napisao:"Saglasan".

Lukas je potom Kuriru otkrio da je "vidjeo da djeci uzimaju novac":

"Siguran sam da toga ima u Zvezdama Granda i zbog toga sam ja i napustio žiri. Konkretne dokaze, da sam vidio da je neko uzeo toj deci novac, nemam, ali sam siguran da postoji i znam za neke primjere, jedino što nisam vidio svojim očima. Vidite da je to potpuno van pameti šta se tamo dešava. To je ludilo mozga. Neću da imenujem nikoga. Par njih je uzimalo novac, pretpostavljate koji su, oni što skaču u zagrljaje kad im pobijede kandidati", priča Lukas i dodaje:

"Bilo je užasnih nagovještaja da se to radi. Ja sam bio čist! Da je meni neko ponudio pare, dobio bi batine. To je dokaz sitnih duša na estradi. Ako ne možeš da zaradiš na drugoj stani, već od lakovernih roditelja što misle da će postati multimilioneri ako im djeca prođu u sledeći krug... To je van pameti. Ko se poslednjih deset godina sjeća pobjednika Zvijezda Granda, kako se uopšte zovu?! Dok je to imalo smisla, ja sam bio tamo. Nije mi padalo na pamet da im ja skrećem pažnju, nisam im ja mama, da je to bila moja firma, pa okej, ovako, šta me briga".

Sada se Popović dotakao i tvrdnji Ace Lukasa:

"Aca Lukas je iz Zvijezda Granda otišao u dogovoru sa svojim tadašnjim menadžerom, isključivo zbog svojih ličnih interesa. Laž je da je ikada otišao zbog problema u našoj emisiji, laž je da se ikada posvađao sa mnom, laž je da su Zvijezde Granda takmičenje u kome je bilo ko uzeo novac od takmičara. Sve ovo on odlično zna, samo, opet iz svojih ličnih interesa govori neistinu".