"ŽELE DA DAJU NOVAC ŽIRIJU" - Nakon tvrdnji da Snežana uzima MITO u ZG, pjevačica otkrila detalje DRAME iza kamera!

Snežana Đurišić našla se na meti optužbi od strane bivšeg kandidata da je tražila mito da on prođe u naredni krug.

Izvor: Kurir/Zvezde Granda, printscreen

Majka jednog njenog takmičara emisije "Zvezde Granda", Dušana Vukadinovića koji je ispao u poslednjem krugu, oglasila se i rekla da je članica žirija Snežana Đurišić navondo "tražila pare da njen sin prođe dalje". Ona je poručila i da je "Snežana počela da vrišti na nju čim ju je vidjela", a ubrzo se oglasio i Saša Popović.

Nakon Popovića, oglasio se i učesnik takmičenja Dušan koji je dodao i da je njegova majka "čučala dok se Snežana drala na nju", a sada se svoj komentar na ove skandalozne tvrdnje dala i jedna od bivših učesnica pomenutog takmičenja, koja je željela da ostane anonimna. Ona se takmičila godinama i tvrdi kako su se iza kulisa dešavale razne drame, ali da se zna da nikada niko od mentora niti čelnika "Grand" produkcije od takmičara nije tražio novac za bolji plasman.

"Ja sam dijete 'Grand' produkcije. Četiri godine sam se takmičila dok nisam došla do finala. Nikada mi niko nije tražio novac, da bih prošla u naredni krug. To je ustvari od strane Saše Popovića strogo zabranjeno. On ne želi da bruka svoje ime time. Šta je za njega, ali i za bilo koga od mentora 200, 300 eura, oni zarađuju mnogo više. Imaju uspješne karijere, tu su kako bi nama pomogli. Jednostavno sve je u tvojim rukama", započela je priču pjevačica, pa dodala:

"Šta uopšte bilo kome vrijedi da prođe u naredni krug, ako ne napravi svoje ime u takmičenju. Imali smo prilike da vidimo kandidate koji su skrenuli pažnju na sebe i oni su posle toga napravili karijere, ostalima je najveći uspijeh bio taj što su se pojavili u 'Zvezdama Granda'".

Bivša takmičarka sa druge strane tvrdi da su se razne drame dešavale iza kulisa takmičenja, kada kamere nisu snimale.

"Bilo je stresnih situacija. Svako ponaosob od takmičara je tu došao da da svoj maksimum i onda u naletu žara nisu objektivni prema sebi. Kada ispadnu kriv im je žiri, voditelji. Dešavalo se da ih savladaju emocije i da počnu da viču. Roditelji kandidata su isto tako pravili scene, njima je njihovo dijete uvijek najbolje. Ipak, situacija se brzo smiri. Čak su neki željeli da daju pare žiriju, kako bi njihovo dijete prošlo dalje, ali niko od mentora to nije prihvatio, prisustvovala sam jednoj takvoj situaciji i baš zato znam da žiri nikada ni od koga ne bi tražio novac", istakla je pjevačica, pa dala svoj sud o tome, zbog čega je njen kolega Dušan izašao u javnost sa ovim optužbama.

"Znate kako, ko gubi ima pravo i da se ljuti. Vjerovatno nije mogao da se pomiri sa činjenicom da nije prošao dalje. Ali, čovječe, biće takmičenja i sledeće godine. Kada ljudi ispadnu, svašta pričaju. Govore da je niihov mentor protežirao nekog drugog i slične stvari, a u stvari, samo su se ti drugi bolje istakli od njega", zaključila je pjevačica za "Blic".

Izvor: YouTube/Zvezde Granda