PROGOVORIO O NAMJEŠTALJKAMA U GRANDU: MILI STAO UZ SNEŽANU ĐURIŠIĆ - "NEZAMISLIVO JE DA JE UZELA PARE"!

Majka kandidata iz Zvezda Granda iznijela je šokantne tvrdnje na račun pjevačice Snežane Đurišić. Oglasio se Aleksandar Milić Mili.

Jedan od članova žirija i kreativni direktor muzičkog takmičenja Zvezde Granda Aleksandar Milić Mili, oglasio se povodom optužbi majke jednog takmičara da je pjevačica Snežana Đurišić tražila pare da bi njen sin Dušan Vukadinović prošao u naredni krug takmičenja.

"Nikakve namještaljke u Grandu nisu moguće, zato što svaki kandidat dobija iste uslove. Njih ima puno i ni na jednoj interpretaciji kandidata ne bi mogla da se pravi intervencija, a da se posle vraća za drugog kandidata u početno stanje. Ono kako su takmičari izveli svoju pjesmu, svi pod jednakim uslovima, to je ono što gledaoci čuju", rekao je Mili i dodao:

"Snežana je u Grandu mnogo godina i nikada se nije pojavilo ništa što bi izazvalo mrlju na sam šou, a i na njenu cijelokupnu karijeru, tako da je nezamislivo nju optuživati za traženje novca ili namještaljku".

Mili dodaje i da je takmičar Dušan Vukadinović napravio amaterske greške.

"Svako od članova žirija čuje da li je kandidat radio sa svojim mentorom. Nijedan mentor ne bi dozvolio da se prave amaterske greške kao što je to bilo kod Dušana. Ja sam u svom komentaru kao i ostali koji mu nisu dali glas to naveo, da se čulo da nije poslušao svog mentora. Dobio je tri glasa, otišao je u baraž, gdje je u odnosu na ostale kandidate Saša Popović procijenio da su ostali bolje spremljeni za sledeći krug. Smatram da je svaki gubitak dio neke sledeće pobjede i da kandidati trebaju da podnesu taj gubitak na dostojanstven način, a ne kao u ovom slučaju sa ovim kandidatom".

Dušan Vukadinović je u subotu, 15. februara, ispao iz daljeg takmičeja, a mentor mu je bila Snežana Đuričić. Majka je nakon toga svu krivicu svalila na Snežanu i iznijela teške optužbe i tvrdnje na pjevačicin račun. S druge strane, Snežana tvrdi da u tome nema istine.

"Doživjela sam golgotu. Snežana Đurišić je tražila novac da moj sin prođe u naredni krug Zvezda Granda. Ako moja djeca nisu kako treba, neću da ih branim, ali znajući da je moje dijete fino, kulturno, vaspitano, rekla sam mu da sluša gospođu Snežanu, koja me najstrašnije povrijedila. Kad je prošao drugi krug, rekla mu je: 'Dušane, ovo ti je sad besplatno', znate, kao, daje mu gratis. To nam je prenio kad je došao kući, ali mi roditelji nismo to tako shvatili. Prošao je taj krug i za treći mu je zacrtala šta će pjevati. Međutim, pred emisiju je bio uznemiren, vidjela sam da nešto nije u redu. Kada smo se upoznale, Snežana je počela da vrišti na mene", tvrdi Dušanova majka, koja navodi da je pjevačica tražila novac.