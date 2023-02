ODBIO SAM DA BUDEM U ŽIRIJU, EVO ZAŠTO! Željko Šašić potkačio Popovića i Zvezde Granda - "Ne znam je l' to neka fora!"

Željko Šašić otkrio zbog čega nije želeo da bude deo takmičenja Zvezde Granda, pa potkačio i ostale kolege.

Izvor: TV Pink/screenshot

Željko Šašić u poslednjih godinu dana sve češće nastupa po Srbiji i regionu, te se nakon duže medijske ilegale može reći i da se konačno vratio spremniji nego ikad.

Poznat kao neko ko je vrlo direktan i oštar, pevač je sada otkrio da je odbio da bude deo žirija u Zvezdama Granda i u svom maniru obrazložio odluku. Kako je istakao, smatra da Saša Popović godinama radi isto, kao i da je taj format prevaziđen i dosadan. Željko se potom osvrnuo i na brojne kolege koje su za ovu godinu zakazali koncerte u Areni.

"Da sam hteo da budem deo tog žirija Zvezde Granda, bio bih, ali svojom voljom nisam tamo, znači ja nisam hteo to. Meni je smaranje to sedenje u žiriju, meni treba nešto mnogo aktivnije. Za mene je taj format prevaziđen, ne znam dokle misle to takmičenje tako da furaju. Ceo život gledaš istu priču. Dajte, ljudi, bre, menjajte nešto. Vratite 'Grand šou', kakve Zvezde Granda više, vrtite jedno te isto, samo se žiri menja. Je l' to šou gde ćemo da se takmičimo mi iz žirija ili ta deca koja se prijave. Ma dajte, molim vas, neću to ni da komentarišem", oštar je bio Šašić, pa se osvrnuo na najavljene koncerte koleginica Milice Pavlović, Aleksandre Prijović i Ane Nikolić, te i njih žestoko iskritikovao:

"Vidim da su svi živi zakazali koncerte u Areni. Ne znam je l' to neka fora pevati u toj hali. Ne može tu neki ton poseban da se napravi, tu je najbitnije da dođe što više ljudi da bi se o tome pričalo. Ja retko idem kod kolega na koncerte. Nisam ja od tih koji trčkaraju po koncertima jer mislim da ništa ne propuštam. Ne bih spominjao imena kolega kod kojih bih otišao, nikog ne bih izdvajao specijalno. Razumem ja njih, njihove želje, potrebe i ambicije jer oni su negde svi novi, naročito ove dve zvezde 'Granda'", istakao je pevač.