ZVEZDAN ZARATIO S OBEZBEĐENJEM! Unosio mu se u lice i sve šutirao, odmah ga IZVELI - "Imaš nešto protiv mene?" (VIDEO)

Učesnik Zadruge Zvezdan Slavnić došao je u sukob s jednim članom obezbeđenja.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Zvezdan Slavnić iznervirao se nakon još jedne raspave s bivšom nevenčanom suprugom Anom Ćurčić koju je nedavno gađao ovalom punim pečenja i besno napustio emisiju. On je pravio haos u dvorištu, šutirao sve pred sobom, a zatim ušao u sukob i sa jednim od članova obezbeđenja.

On je tražio da izađe na kapiju, i počeo da se unosi obezbeđenju u facu - "Drži ovo, nemoj me j*bati", vikao je Zvezdan na Bebicu i dodao mu jaknu, dok se Miljana Kulić drala za njim: "Nemoj Zvezdane (da razbijaš) molim te. Eto dovedu čoveka do ludila da radi ovakve stvari".

Zvezda je nastavio da šutira stvari, a Anđela Đuričić je potrčala za njim - "Alo bre, Zvezdane, stani. Ako ti ja kažem stani, to znači stani", vikala je ona, a pokušala je da ga smiri i Marija Kulić - "Nemoj više to da radiš. Da li možeš da pokažeš da te boli ona stvar. Nemoj zbog zdravlja".

"Ti si jedini koji mi se nešto mnogo unosiš (u lice)", rekao je Zvezdan momku iz obezbeđenja, a Anđela je dobacila: "Držite ga, udariće".

"Šta ću udariti? Neću, deteta mi mog. Gurnuo sam, nisam ništa udario ništa", rekao je Zvezdan, a zatim se obratio momku iz obezbeđenja: "Ti imaš nešto lično protiv mene?", pitao je Zvezdan obezbeđenje.

"Ne, idemo tamo", rekao je član obezbeđenja, a Zvezdan je nastavio - 2Ti jedini od svih mi se unosiš u lice".

"Jesu li ga izveli?", pitao je neko od zadrugara, a Anđela je odgovorila - "Jesu. Dobro je, na vreme su ga izveli".