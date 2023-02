ZVEZDAN NIKAD GORE IZVRIJEĐAO ANU I OTKRIO SVE O DOGOVORU, SPOMENUO I ANĐELU!

Zvezdan Slavnić ne prestaje da šokira javnosti svojim ponašanjem. Od kada je njegova bivša vanbračna supruga Ana Ćurčić kročila na imanje u Šimanovcima riješio je da pauzira vezu sa Anđelom, ali nedavno su taj dogovor prekršili.

Izvor: Zadruga Official

"Ana je pominjala prošlost, to te je pogodilo, šta se dešava", pitao je Osman.

"Vidi, tu mogu da ti kažem nasamo, ali je dovoljno da ti kažem da je ovo što sam njoj uradio je pi**in dim u odnosu na to šta su izgovorene riječi uradile meni. Ne da imaju težinu, nego imaju tone. Ne želim da je gledam i empatija mi ide na nulu. Ne smatram je više svojim prijateljem i neću dokle god mi ne objasni sve to lijepo, ali me iskreno i ne intresuje. Kad sam ja to njoj uradio, ona je mogla da kaže da je ne intresujem u životu. Mene ona ne intresuje za 16 života...Ne mogu da izgovorim ništa tu, da bih izgovorio sve, jednog dana kada budemo sjedjeli i pričali, ali što se mene tiče", istakao je Zvezdan.

"Kažeš da su javne tajne", dodao je Osman.

"Javne tajne nas kad smo bili tih godina, ako mi vjeruješ da pored svega što joj želim, zgadila mi se, kao što sam se ja njoj vjerovatno zgadio. Znaš kad ti neko nešto kaže u trenutku, da ti se zgadi", rekao je Zvezdan.

"Pomirio si se sa Anđelom", rekao je Osman.

"Nismo se pomirili, družimo se. U dogovoru smo...Ne, ne, ne, šalim se, jesmo. Još se dogovaramo kako i šta. Ne o statusima, mislim da će to biti da nećemo sjedjeti tamo zajedno, ljubimo i držimo za ruke. Nije zasluženo da se ispotšuje, je**š me 20 dana, tako da ovog puta neću ništa pred njima i to je to", rekao je Slavnić.

"Kažeš da planiraš da uđeš u sedmicu", pitao je Osman.

"I osmicu ako može. Nema šta, idemo kod advokata da se potpiše to pred ulazak", rekao je Zvezdan.

