HOSPITALIZOVANA MAJKA ZVEZDANA SLAVNIĆA! OTKRIVENE INFORMACIJE O NJENOM STANJU - "REKLA JE DA BI PRESUDILA SEBI"!

Prijateljica Ane Ćurčić još jednom se oglasila za medije i ovaj put pored Zvezdana Slavnića prokomentarisala je i stanje njegove majke Slavice.

Odnos Ane Ćurčić, Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić je glavna tema u medijima otkako je Ana kročila na imanje u Šimanovcima. Ćurčićeva je napravila pravu pometnju kada se pojavila na vratima Bijele kuće, a isplivale su i brojne tajne porodice Slavnić.

Milena Kačavenda, Anina prijateljica nekoliko puta se oglašavala za medije i govorila o detaljima njihovog odnosa u spoljnom svijetu prije ulaska u rijaliti. Milena je izjavila da je Zvezdan fizički mltretirao Anu, a sada je odgovorila na pitanje da li su Moka Slavnić, Zvezdanov otac kao i njegova majka Slavića znali da njena prijateljica trpi nasilje.

"Zvezdanova majka zna sve to, ali ona se nikada ništa nije pitala. To je jedna divna žena i jedna gospođa. Međutim, ona nije imala tu snagu. Ona je trpjela psihičko nasilje od Moke, a za fizičko ne znam. On je i sada u medijima izjavljivao da mu je žao što ranije nije uzeo sina, jer je znao da mu je supruga nesposobna da ga gaji. Ja to ne bih tako rekla. Žena je imala jedan dramatičan lom u životu, bila je ostavljena od strane muža kog je pratila u stopu kroz tu njegovu karijeru. Nije ona bila ni glupa, ni smotana, ni nesposobna, ali je tako nalagala situacija. Moka je bio vrhunski sportista i suština priče je bila da ona njega prati u tome i da bude majka i domaćica. Žena je tu ulogu prihvatila, ali se niko nije nadao da će sin jedinac otići ovim stopama. Iz jednog ušuškanog doma, on je postao to što jeste i žena se jako loše psihički nosila sa tim", rekla je Milena i stala na put svim spekulacijama o Slavnićevoj majci, otkrila je da ne živi u domu kako se pisalo, ali da jeste hospitalozovana zbog lošeg psihičkog stanja.

"Samo da napomenem kada je Slavica, Zvezdanova majka u pitanju, nije ona niti hendikepirana, niti je invalid, niti je smještena u dom jer nije u stanju da brine o sebi. Žena je pokretna i vitalna, ali njeno psihičko stanje nije bilo dobro.Psihičko stanje se dramatično pogoršalo onog trenutka kada je Zvezdan počeo da pravi šou program u rijalitiju. U par navrata je čak i izjavljivala da bi presudila sama sebi jer ona Anu zaista voli kao svoje dijete i za nju je baš vezana. Ana se uplašila u datom trenutku. Ona je smještena u ustanovu malo prije Aninog ulaska. Ana se jako bojala, bila je i ona jako nestabilna i baš smo razgovarale, ona mi je rekla: 'Milena, bar u ovom trenutku da bude na sigurnom i da bude pod nadzorom jer pije ozbiljnu terapiju antidepresiva'. Zbog toga je tamo smještena. Ana je pred sam ulazak zamolila produkciju da se njen dom plaća iz njegovog budžeta", otkrila je Milena.

Ana je u Zadruzi nekoliko puta i sama istakla da je ona bila ta koja je vodila računa o Zvezdanoj majci, kao i da je ona mnogo voli, dok je pred ulazak u rijaliti za Moku poručila da je "veliki sportista, ali nula od čovjeka". Nedavno je pred kamerama pričala i da mu je bila bitnija njegova druga žena od sina, kao i da nije htio finansijski da učestvuje u pomoći kada je Zvezdan bio u zatvoru.