ZVEZDAN PROGOVORIO O ANĐELI, MUVA MAJU I PRIČA O POMIRENJU SA ŽENOM!

Zvezdan Slavnić, koji je prevario i javno ostavio nevjenčanu suprugu Anu Ćurčuć, otvorio je dušu i priznao da nije siguran da će se pomiriti sa Ćurčićkom.

- Šta se sa Anđelom dešava, kakva je ovo promjena? - pitao je Marko.

- Ne znam. Ja sam joj prišao, rekla je da se sklonim, nisam joj neprijatelj. Ja bih rado popričao sa njom, Ana Spasojević kaže da je tako bolje - rekao je Zvezdan.

- Zadrugari pričaju da je Anđela promijenila ponašanje otkako je Marija Kulić pričala sa njom? - dodao je voditelj.

- Imaju teorije zavjere, da glumi žrtvu. Ona meni nije žrtva u ovoj situaciji. Ona se borila, pričala. Meni nije jasno za šta se ljudi bore ovde, pa ne osvaja se Vimbldon - poručio je Slavnić.

- Tvoj odnos sa Majom, da li te popušta strah? - upitao je Marko Đedović.

- Sve je to slatko, ona ima pozitivnu energiju, ali ne. Hrabrost ima granice. Super mi je da mi se nakezi kao Čaki, lutka iz filma - rekao je Zvezdan.

- Kako će da se odvija dalje tvoj i Anin odnos? - dodao je voditelj.

- Svi govore da dam vremena, ja mislim da će i za dva mjeseca biti isto. Ja bih volio da ide normalan kontakt, prijateljski koliko može, napolju ne mora. Ni sekund ne postoje priče o pomirenju. Mogu da poljubim ženu koju volim kao čovjeka i da imam odnos sa njom, ali koliko je ovde moguć prijateljski odnos. Ja sam ovdje jedini koji njoj želim dobro i ona meni - govorio je on.

Zadruga 6 - Zvezdan o Anđelinom očajavanju, Maji i mogućem pomirenju sa Anom Izvor: YouTube/ Zadruga Official

- Kad se desilo da si nju kao emotivnog partnera otpustio iz srca? - dodoa je Marko Đedović.

- Ne mogu da kažem da sam je 1 odsto pustio, dugo to traje. Puno smo se izlizali, prošlo je strašnih dana. Ja vidim da je plastično, ja tražim ljubav i ona, a ne damo dovoljno. Stalno će biti neki izgovor za nešto. Ja ne kažem i da možemo da se pomirimo i baza je prijateljska i jaka. Mi smo se 100 puta zaljubili jedno u drugo, a ne znam da li bi bilo normalno posle svega da se pomirimo - rekao je Zvezdan.

- Da li misliš da se Ana povlači jer se plaši tvojih rekacija? - pitao je voditelj.

- Nema šta mene da se plaši mojih rekacija. Ona je jedina koja ovde može da me dovede do ludila i ja nju. Ako si došla ovde i znaš da sam takav, onda nemoj to da radiš. Ajde neka stavi da niko nikog nije povrijedio. Ona jedino ako radi to s namjerom da mi uradi... Ona je mene 15 godina branila od svih, da nisam kreten, boljelo je što su pričali neistine i znam kako se borila 15 godina i sad mi radi te stvari. Uradi nešto da tako izgledam, a 15 godina se boriš da me odbraniš od tih stvari - pričao je Slavnić.