U BADE MANTILU ISTRČALA IZ KUĆE I OTIŠLA U POLICIJU: Učesnica Zadruge prijavila rođenog brata - Pretio da će da me ubije

Anđela Ilić je bila učesnica Zadruge 6

Izvor: Instagram/andjela__ilic

Bivša zadrugarka Anđela Ilić, dok je bila učesnica rijaliti programa Zadruga 6 oglasila se danas na Instagramu i otkrila da je bila u policiji gde je prijavila rođenog brata.

Ilićeva je otkrila da ga je prijavila zbog nasilja i otkrila da ovo nije prvi puta da ga prijavljuje, ali je prvi gde neće povući prijavu.Njen post prenosimo u celosti:

"Kao žrtva porodičnog fizičkog i psihičkog nasilja od strane brata narkomana, naučila sam da nikome ne ćutim. Danas sam podnela krivičnu prijavu protiv rođenog brata, kome niko ne može da stane na put. Više puta prijavljivanom od svih, pa i od roditelja. Meni da mafija niko neće. A ne pogotovu moja krv. Kad on meni može da preti kako će me ubiti, kada može da maltretira mene i celu porodicu mogu i ja krivično da ga gonim. Gonićemo se i do Amerike ako treba", napisala je Anđela i nastavila:

"Zavisniku opijata, tableta, i drugih supstanci. Da trpim uvrede, naređenja i pretnje neću, a kap koja je prelila čašu jeste udarac šamara. Drugi put diže ruku na mene. Prvi put je prijava povučena. Da udara mog oca i majku više neće! Ako je njima žao da bude u zatvoru, meni nije! Koga da žalim? Da li mene neko žali? Dovoljno sam žalila, vraćala dugove i trpela! Tako sam danas gola u bademantilu izletela iz stana posle udarca šamara i otišla pravo u policiju! Tražim zakonik, hoću da pročitam sve zakone i da tražim pravdu".